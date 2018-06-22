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Вера Брежнева показала доступный вариант сарафана и аксессуаров на лето
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Вера Брежнева показала доступный вариант сарафана и аксессуаров на лето 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@ververaВера Брежнева показала доступный вариант сарафана и аксессуаров на летоВера Брежнева (35) вместе с младшей дочерью, сестрами и мамой отдыхает в Италии, в любимом курортном городке Форте-деи-Марми. Поклонники заподозрили, что рядом с Верой нет мужа, но она показала совместную фотографию — Константин Меладзе также наслаждается итальянскими каникулами. В отпуске певица успела устроить несколько фотосессий, кадрами из которых она щедро делится с поклонниками. На одной из фотографий Брежнева демонстрирует свой типичный отпускной look, который легко повторить. Это черный хлопковый сарафан с перекрещивающимися на спине бретельками и сандалии, акцентирующие, за счет ремешков, внимание на щиколотках. В руках корзинка, которая станет незаменимой на пикнике или походе на рынок за фруктами.
@ververa
Найти подобные модели легко удастся в любом магазине категории масс-маркет в пределах 3000 рублей. Причем, образ не потеряет своей актуальности и следующим летом. Дополнить можно солнцезащитными очками и соломенной шляпой — это идеальные летние аксессуары.
Вера Брежнева всякий раз подчеркивает, что в жизни, особенно на отдыхе, предпочитает простые и лаконичные вещи. Подчеркивающие стройную фигуру, но не кричащие о своей стоимости. Подписчики согласились с тем, что певица прекрасно выглядит: «Вера, Италия вам к лицу! Сарафан простой, но шикарный!», «Потрясающе выглядите, всегда с улыбкой!».
А тем временем 40-летняя Любовь Толкалина шокировала поклонников обнаженными фото в поле.
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Женский форум
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