Как прошел первый мужской показ Кима Джонса для Christian Dior?

Бывший креативный директор Louis Vuitton Ким Джонс показал первую мужскую коллекцию для Dior — в исторических казармах Республиканской гвардии, украшенных 70 000 цветов и гигантской мультяшной скульптурой от KAWS. Этот ироничный элемент, о котором было известно еще за несколько часов до показа (с похожими на сет-дизайн игрушками в «инстаграме» Джонса позировали Ким Кардашьян Белла Хадид ), в коллекции проявился локально: например, в брелоках в руках моделей или в наполнении сетчатых сумок. В остальном же вещи базировались на двух аспектах: архивах женской кутюрной линии Christian Dior и личности человека, обожающего цветы, дизайн интерьера и домашних питомцев. О том, что Ким Джонс инспирировался именно женской одеждой, говорили приталенные костюмы, принтованные комбинезоны, майки-алкоголички с орнаментом, рубашки с бутонами и сама гамма вещей — пастельные розовые, голубые и нюдовые оттенки. Носить такую одежду решится далеко не каждый мужчина, зато почти каждая поклонница творчества Джонса — да.

ДНК бренда прослеживалось в новой версии сумки-бестселлера Saddle, кожаных пальто и жакетах с фирменным паттерном, а также обуви из материала Oblique, созданного Марком Боаном в 1970-е годы. «Это двойная дань — реальности Диора и фантазии, — рассказал Ким Джонс о коллекции. — Но прежде всего я хотел сделать комфортную одежду для жизни».

Фото: архивы пресс-служб