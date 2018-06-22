Первый показ Кима Джонса для Dior уже завтра! Прямая трансляция здесь 

Уже завтра в Париже пройдет первое шоу нового креативного директора мужской линии Dior Кима Джонса. Вместе с Джонсом над коллекцией работал культовый американский художник KAWS, и теперь главный символ бренда, пчела, выглядит так же, как все герои рисунков и статуэток, которые создает KAWS. Пропустить это легендарное шоу нельзя, и специально для тебя PEOPLETALK проведет live streaming показа. 23 июня. 18:00. Подключайся!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pervyj-pokaz-kima-dzhonsa-dlya-dior-uzhe-zavtra-pryamaya-translyatsiya-zdes/