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Первый показ Кима Джонса для Dior уже завтра! Прямая трансляция здесь
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Первый показ Кима Джонса для Dior уже завтра! Прямая трансляция здесь 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Уже завтра в Париже пройдет первое шоу нового креативного директора мужской линии Dior Кима Джонса. Вместе с Джонсом над коллекцией работал культовый американский художник KAWS, и теперь главный символ бренда, пчела, выглядит так же, как все герои рисунков и статуэток, которые создает KAWS. Пропустить это легендарное шоу нельзя, и специально для тебя PEOPLETALK проведет live streaming показа. 23 июня. 18:00. Подключайся!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pervyj-pokaz-kima-dzhonsa-dlya-dior-uzhe-zavtra-pryamaya-translyatsiya-zdes/
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Женский форум
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