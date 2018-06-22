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Как жены футболистов поддерживают российскую сборную?
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Как жены футболистов поддерживают российскую сборную? 

Peopletalk 41 минуту назад
Фото: Peopletalk
Чтобы поддержать российскую сборную, необязательно ходить на стадион. Предлагаем тебе еще один вариант, как «болеть» за наших. И даже если ты не фанат футбола — этот вариант тебе точно понравится.
К Чемпионату мира по футболу ювелирный бренд SOKOLOV выпустил тематическую линейку браслетов с природными камнями. Для себя выбирай браслет с ярким триколором, а для парня или друга — браслет с шармом в виде футбольного мяча. При желании можешь составлять свои сеты — на выбор в линейке украшений также есть шармы с типично русскими символами — матрешка, космонавт, мишка, избушка и самовар. Даже после окончания Чемпионата такой браслет будет стильным аксессуаром, дополняющим любой образ.
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Кстати, жены футболистов и звезды уже «болеют» за сборную с браслетами SOKOLOV.
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Купить браслеты ты можешь на официальном сайте бренда SOKOLOV.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zheny-futbolistov-podderzhivayut-rossijskuyu-sbornuyu-s-brasletami-sokolov/
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Женский форум
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