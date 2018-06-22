Fila выпустила одежду для фанатов PlayerUnknown's Battlegrounds

Южнокорейская компания Fila представила линейку брендированных товаров для фанатов PlayerUnknown's Battlegrounds. Об этом сообщил kotaku.com со ссылкой на страницу компании в Facebook. Поклонники «королевской битвы» от Bluehole смогут приобрести фирменные кеды, футболки, пояса и даже рюкзак, как у персонажей игры. Линейка товаров PUBG будет продаваться на корейском рынке. Поступят ли вещи в мировую продажу — неизвестно.

Fila — южнокорейская компания, производитель и поставщик спортивной одежды, обуви и спортивных аксессуаров. Была основана в 1911 году в Италии братьями Фила. В 2007 году полностью переехала в Южную Корею.