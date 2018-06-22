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Fila выпустила одежду для фанатов PlayerUnknown's Battlegrounds
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Fila выпустила одежду для фанатов PlayerUnknown's Battlegrounds 

CyberSport.ru 11 минут назад
Фото: CyberSport.ru
Южнокорейская компания Fila представила линейку брендированных товаров для фанатов PlayerUnknown's Battlegrounds. Об этом сообщил kotaku.com со ссылкой на страницу компании в Facebook. Поклонники «королевской битвы» от Bluehole смогут приобрести фирменные кеды, футболки, пояса и даже рюкзак, как у персонажей игры. Линейка товаров PUBG будет продаваться на корейском рынке. Поступят ли вещи в мировую продажу — неизвестно.
Fila — южнокорейская компания, производитель и поставщик спортивной одежды, обуви и спортивных аксессуаров. Была основана в 1911 году в Италии братьями Фила. В 2007 году полностью переехала в Южную Корею.
Женский форум
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