Сергей Шнуров, Рената Литвинова и другие герои показывают, как выглядели в школе и университете

Главный праздник всех выпускников — «Алые паруса» — состоится уже завтра. По этому случаю мы попросили музыкантов, дизайнеров и театральных артистов из Петербурга показать свои школьные и университетские фотографии и рассказать о том, какими они были 5-10-15-20 лет назад.

«Диплом всем выпускникам Классической гимназии No 610 вручил первый (и единственный) мэр Петербурга. Не знаю, как удалось нашим учителям — Льву Лурье , Леониду Жмудю и Александру Бурячко — договориться с Анатолием Александровичем, а Собчаку — найти время, но в назначенный час мэр прибыл со скромным сопровождением, обошел гимназию с экскурсией и тут же произнес пассионарную речь в жанре «Gaudeamus igitur» о вертикали «гимназия — академия». После продолжительных оваций, Собчак пожал руку каждому из «Альфа» и «Бета» и выдал, кому полагалось, почетную грамоту — на фото как раз этот момент: я выступаю в роли «гордая, юная, девица улетает далеко-далеко», а Анатолий Александрович с удивлением протягивает мне наградной листок за древнегреческий (я, признаться, тоже была этой грамоте удивлена и могу ее списать только на доброту преподавателя). А ренессансное летящее платье мне сшили в мастерской маминой подруги — дизайнера Аллы Григорьевой , за что я ей навсегда благодарна. Удивительно, что на афтепати выпускного в Петропавловской крепости я тут же не залила его вином — увы, с тех пор мне ни разу не удалось повторить этот трюк и безопасно просочетать белое и красное».

«Так я выглядел, когда заканчивал школу. Фото на студенческий сделал перед подачей документов. Серьезный такой и лохматый неформал, просто умора».

Публикация от Elena Krygina (@elenakrygina) 19 Июн 2018 в 9:32 PDT Елена Крыгина визажист, Youtube-блогер

«Ну что, как я вам такая? А мне тут 17 только исполнилось: кудри на бигуди крутила в парикмахерской, макияж делала сама маминой палеткой Dior. 24 июня 2004 года, лицей №й города Сургута!».

Оскар Ренкель совладелец агентства Bad Mamas

«Я ненавидел школу всю свою жизнь и даже сейчас мимо любого образовательного учреждения прохожу с дрожью. Из-за переездов семьи мне приходилось часто менять место учебы, и я везде становился белой вороной. Одноклассники чувствовали, что я не такой как все, а преподаватели не могли справиться с моей скандальностью, не понимали, что я — будущая муза миллионов (смеется), запрещали модничать. А я всегда модничал, меня мама научила! К выпускному учительница заставила меня подстричь волосы, сказав, что, если я этого не сделаю, то получу тройку в аттестат. Это был не дресс-код, а дедовщина, и я пытался с этим бороться, хотя результат часто был не в мою пользу».

Татьяна Неклюдова модель агентства Oldushka

«Фото с выпускного у меня нет, не любила фотографироваться. Но есть снимки с 10 класса (1973 год): тогда в школе отменили форму и можно было носить любое строгое платье. Единственное условие — к нему нужно было пришить воротничок, манжеты и фартук. А на защиту диплома в институте мама заказала мне костюм в закрытом ателье для дипломатов на улице Белинского. В то время было трудно достать хорошие вещи, но моей семье удавалось покупать «по блату» ткани и обувь из Франции».

Джулиан Маккей солист Михайловского театра, модель агентства IMG «В 2015 году я закончил Московскую академию хореографии, став первым американцем с полноценным русским дипломом. На выпускной оделся под американский флаг — в белый костюм, синюю рубашку и красный галстук. Как наряжаются (и наряжаются ли вообще) на такие мероприятия в Штатах, не знаю — ни разу не был. А отмечали мы все это дело песнями и уже не классическими танцами в клубе на Арбате».

Нина Штеренберг дизайнер

«Я и щечки! Где же они мои хорошие? На выпускном из 272 гимназии у меня было зеленое отрезное платье, купленное в магазине Oasis и бомбические золотые босоножки на 12-см каблуках. Это же платье я надевала на первом курсе на Новый год — если найду его в своем гардеробе, надену еще куда-нибудь! Мне за свой выпускной образ не стыдно, а, наоборот, очень радостно, но раньше я была более свободной и настроенной на вырезы, чем сейчас. Мои одноклассницы, кстати, тоже были очень стильные — носили комбинезоны и строгие костюмы, которые сейчас вернулись в моду».

Шура Кузнецова певица

«С факультета журналистики СПбГУ я выпустилась в 2005-м. Хороший был день! Мама плакала, потому что у меня был красный диплом, а я чувствовала, что сделала очень важное и большое дело. Под мантией у меня были самая простая футболка и юбка — я не наряжаюсь по таким случаям, плохой пример (смеется). На тот момент и денег особо не было: начало взрослой жизни, я много работала, чтобы оплачивать себе все сама. Но была полна радости и гордости, что выбралась из маленького города Кинешма, где училась до 10 класса».

Лиза Одиноких дизайнер, иллюстратор

«Платье на выпускной из художественно-эстетического лицея я выбирала с расчетом на то, чтобы носить его летом. Это Castro (у нас давно закрыли этот бренд) — хлопковое с широкой юбкой. До сих пор сохранилось, беру с собой на море. Образ дополнила серебряной жилеткой и серебряными балетками и сумочкой из Accessorize. Никогда не понимала «ряженых» на выпускном, поэтому даже мыслей не было о пайетках, перьях и кринолинах. Праздник проходил в яхт-клубе, все было довольно спокойно. Только мальчиков не хватало — у нас в школе учились практически одни девочки».