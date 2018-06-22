Закошмарили: 5 нарядов из Instagram Екатерины Стриженовой, которые мы бы удалили из ее профиля (и гардероба)

1 Мы, конечно, ничего не имеем против исконно русских традиций, но считаем, что костюм тряпичной куклы на самовар — не лучший выбор для танцевального шоу в Кремле. Пышное платье добавило стройной Екатерине с десяток килограммов, из-за чего она стала выглядеть даже крупнее своего напарника по сцене Станислава Попова . Такой себе косплей на дуэт «Непара».

2 Интересно, какую петицию нужно подписать, чтобы наряды из ткани а-ля мусорный мешок перестали выпускать в продажу. Ну нехорошо такой материал смотрится на живых людях… Да и мнется еще до того, как вы успеваете его надеть. Жаль, что не все звезды это понимают.

3 Вы, наверняка, не заметили, но на этом фото изображены четыре человека. Не видите? А теперь присмотритесь к павлиньему хвосту позади Екатерины. Валерий Леонтьев , мы вас узнали, выходите! Ну а что касается платья телеведущей в целом, думаем, лучше всего бы такой аутфит заценил бы Канье Уэст. В его коллекциях мы наблюдали похожую рванину.

4 Вопросов к дизайнеру этого наряда Виктории Андреяновой у нас нет. Зато есть парочка к Екатерине. Первый — зачем нужно было так занижать талию, и второй — почему платье на несколько размеров больше, чем нужно? Надеемся, телеведущая просто боялась затмить на дорожке свою красавицу-дочь.

5 Нам одним кажется, что скрывать такую фигуру, как у телеведущей криминально? Но Екатерина почему-то предпочитает прятаться в балахоны и проявляет в этом завидную настойчивость. Безусловно, одежда должна быть комфортной, но ведь и про элегантность забывать не стоит.