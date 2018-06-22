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Скачки «Радио Монте-Карло»: шляпа за 300 тысяч рублей не спасла образ Сергея Зверева
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Скачки «Радио Монте-Карло»: шляпа за 300 тысяч рублей не спасла образ Сергея Зверева 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сергей Зверев
Фото: архивы пресс-службы
Недавно в Москве прошло одно из самых ярких светских событий лета — скачки «Гран-при радио Монте-Карло». Традиционный дресс-код скачек — элегантные наряды и шляпы всех фасонов и расцветок. Поэтому звезды российского шоу-бизнеса воплотили в жизнь самые смелые дизайнерские задумки. В том числе и Сергей Зверев, который признался нашим корреспондентам, что его шляпа стоит больше 300 тысяч рублей.
Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*.
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Эпатажный звездный стилист Сергей Зверев все больше уходит в классику. В этот раз выбор Сергея пал на серый костюм-тройку из некостюмной мягкой ткани, которая сглаживает строгость лука. Ботинки на высоком каблуке, декоративные завязки вместо галстука, очки со стразами, платок в форме розы и широкополая шляпа, отдающая испанскими мотивами, должны были разбавить этот образ, сделав его ярким и экстравагантным. Но магии не случилось, и Сергей Зверев предстал перед публикой в совершенно несвойственном для себя скучном амплуа.
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