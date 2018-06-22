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Появились фото гостевой формы «Барселоны» на сезон 2018/19
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Появились фото гостевой формы «Барселоны» на сезон 2018/19 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Второй комплект «сине-гранатовых» будет салатневого цвета, а производителем экипировки традиционно станет компания Nike.
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Женский форум
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