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Безумный Шляпник одобрил бы: самые яркие образы со скачек Royal Ascot 2018
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Безумный Шляпник одобрил бы: самые яркие образы со скачек Royal Ascot 2018 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Гости скачек Royal Ascot 2018 Королевские скачки в Аскоте (графство Беркшир) исторически являются одним из самых значимых светских событий в Великобритании. Традиция была заложена в 1711 году королевой Анной. С тех пор каждый год это спортивное состязание привлекает на ипподром сотни тысяч леди и джентльменов. В этом году к Royal Ascot было приковано особое внимание: скачки впервые посетила Меган Маркл, новоиспеченная герцогиня Сассекская. Результаты забегов далеко не единственное, что волнует гостей. Каждые скачки — это еще и модный показ. Тон задают, конечно, представители королевской семьи. Самой ожидаемой гостьей каждый год является королева Елизавета II — в буквальном смысле этого слова. Королева традиционно приезжает в 13:50, и без нее скачки не начинаются.
За многолетнюю историю мероприятия сложились и довольно строгие традиции дресс-кода. Мужчинам надлежит явиться только в парадных костюмах для утренних приемов. У дам длина платья должна быть ниже колена. Не допускаются наряды с открытыми плечами и слишком откровенным декольте.
Но есть одна деталь гардероба, которая оставляет каждой моднице возможность проявить свою индивидуальность, — шляпки! Каждый год гостьи соревнуются в экстравагантности, демонстрируя головные уборы самой невероятной формы и размеров. На каждый день, а скачки проходят в течение пяти дней, дама должна приготовить новую шляпку.
В этом году многие знатные дамы были едины в своем выборе, отдав предпочтение объемным шляпкам. Размер и правда имеет значение: согласно дресс-коду шляпка не может быть меньше 10 сантиметров в диаметре.
В этом году погода не подвела, и многие гости явно вдохновились этим. Летние мотивы доминировали: дамы щеголяли в головных уборах в виде огромных ярких цветов и цветочных венков, композиций из бабочек или птиц.
Более сдержанные варианты включали в себя шляпки, украшенные перьями. Некоторые дамы остались верны минимализму и не прогадали: невыразительные и почти будничные шляпки-таблетки выделялись на этом пестром фоне.
Некоторые мужчины, вопреки дресс-коду, который предписывает им классическую шляпу или цилиндр, тоже решили включиться в модную битву и рискнули дополнить свои костюмы более смелыми аксессуарами.
А какую шляпку предпочли бы вы, если были бы приглашены на скачки?
2/16 Рейчел Тревор-Морган
4/16 Леди Элис Меннерс
6/16 Джеки Сэнт-Клэр
8/16 Изабель Кристенсен
16/16  Посмотреть все
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