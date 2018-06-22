Уроки строгого режима. Как опыт модели поможет в бизнесе

Модельный бизнес всегда был окутан мифами и слухами. За красотой и шиком скрывается боль и серьезные проблемы со здоровьем. Это сложно понять человеку, который никогда не принадлежал к миру моды. Я узнала о том, как устроен этот бизнес изнутри сразу после школы — не получилось поступить на бюджетное отделение в университет, поэтому решила пройти отбор в модельное агентство. В итоге получила предложение работы сначала в Париже, потом в Лондоне. Казалось бы, вот оно светлое будущее, только вот знакомство с миром моды оказалось не очень приятным: в чужой стране без средств на существование, без знания языка, а тут еще каждое агентство норовит кинуть тебя на деньги. Мы работали на износ 24/7, губили здоровье диетами — анорексия была нормой среди многих моделей. Помогло ли это в карьере? Нет. Даже при минимальном для меня весе агенты продолжали жаловаться, что я толстая, и отказывались подписывать контракт. Карьера модели может разрушиться в считаные дни: сегодня ты на высоте, а завтра тебя выкидывают за борт. Многим девушкам даже податься некуда, у них нет образования.

Но как оказалась, эта среда может вдохновить вас на создание собственного продукта. Первое, что я решила сделать — все-таки окончить университет. Когда модельный бизнес стал приносить деньги, я стала откладывать деньги на учебу. Второе — нужно было поправить свое здоровье. Мне хотелось вникнуть в тему правильного питания и перестать считать калории. На примере собственного тела и экспериментов я поняла совершенно простые истины: для поддержания и снижения веса нужно сбалансировано питаться, а не обезвоживать организм и лишать его энергии. Тогда я еще не думала о создании собственной компании, но позже эти знания легли в основу будущего бизнеса.

Модельный бизнес стал кладезем идей для многих девушек. Если ты был в модельном бизнесе, ты априори много знаешь о сфере красоты, дизайна, питания. За время работы обрастаешь связями и, при желании, можешь получить колоссальный опыт смежных сфер. Перед тобой будто открыто новейшее исследование по рынку с инсайтами, потребностями и проблемами отрасли. К примеру, Татьяна Корсакова (модель, супруга банкира Андрея Бородина — ред.) запустила бренд одежды для отдыха, спорта и повседневного образа жизни, вдохновившись собственным опытом. У девушек в день минимум пять кастингов и тут важно не только успеть на них, но и выглядеть достойно. Для этого им приходиться тащить за собой по городу чемодан одежды. Она же создала коллекцию, которая решила эту проблему: ты можешь легко трансформировать свой образ в зависимости от своих задач в течение дня. В одном и том же комплекте сходить и на ланч, и на йогу, и при этом не будешь выглядеть чересчур спортивно. Ее решение помогает экономить время девушкам, у которых дни расписаны по часам.

Другой пример — Эль Макферсон. Ей 54 года и она продолжает удивлять своей естественной красотой. Хотя в процессе работы модель в день может сменить до 10 образов. Мне приходилось перекрашивать волосы несколько раз в день, чтобы добиться нужного цвета для показа коллекции. Чтобы легко восстановить организм от негативных внешних воздействий, Эль выпустила натуральные пищевые добавки. Этот комплекс поддерживает 11 систем организма, в том числе кожу, волосы и ногти, которые сильнее всего подвергаются воздействию косметических средств.

Есть и еще одна история. В прошлом году, новым директором по коммуникациям Белого дома была назначена бывшая модель Хоуп Хикс. Она принимала участие в рекламных кампаниях мировых брендов и параллельно изучала все процессы фешн-индустрии. Имея огромный базис знаний в сфере моды, она устроилась работать в компанию одежды, принадлежащей Иванке Трамп . А когда Дональд Трамп стал планировать свое выдвижение в президенты, назначил Хикс своим пресс-секретарем. Карьера модели преобразовалась в политический PR, за ее развитием интересно наблюдать.

Время — деньги

Если ты проспал и не пришел на кастинг, это может лишить тебя контракта. Модельный бизнес учит тебя соблюдать строгий тайминг и никогда не опаздывать. Поэтому планирование, составление списка задач, выделение основных и второстепенных направлений работы — это та составляющая, которая перешла из статуса «модель» в «предприниматель». Говоря о рабочих буднях, в один ряд можно поставить моделей, спортсменов и владельцев бизнеса. Залог успеха для них — здоровое питание, спорт и распорядок дня. Несколько лет назад в Британии состоялся показ шоу модного дома Victoria's Secret. В расписании моделей были приемы пищи, где каждое блюдо насчитывало 500 калорий, обязательное посещение спортзала и запрет вечеринок. Если подсчет калорий удалось сменить на сбалансированное питание, то вот запрет на вечеринки у меня сохранился со времен работы на подиуме. Вы закалите свою силу воли на всю оставшуюся жизнь. А еще эта сфера легко может научить вас совмещать жизнь в разных социальных ролях и правильно расставлять приоритеты. Вы без труда освоите сразу несколько ролей: многодетной мамы, жены, начальницы и предпринимателя. И научитесь балансировать между ними, не упуская ни одну сферу без внимания.

Неважно, сколько кастингов у модели было до того, как она пришла на новый — там ее агент видит впервые, и впечатление должно быть только положительным, иначе она просто останется без работы. Все то же самое происходит в жизни предпринимателя — необходимо всегда быть собранной и максимально готовиться к каждой встрече, чтобы она прошла эффективно.

Школа модели учит быть лидером

Жизнь модели проходит в условиях жесткой конкуренции. Если ты не пройдешь кастинг, на подиум выйдет кто-то другой. Этот опыт прекрасно ложится на повседневность предпринимателя. В ходе модельной карьеры твердо усваивается один урок — чтобы быть успешным, надо много работать. Важно быть первым, трендесеттером и новатором во всем. Карьера модели — это сочетание огромного количества факторов. Безусловно, важны природные данные, но стать успешным и получать контракты — это результат работы 24/7. В модельном бизнесе ты становишься экспертом по косметике, укладкам; знаешь, как себя вернуть в нужную форму за два-три дня. Упускаешь одно звено — теряешь контракты. Также и в бизнесе, предприниматель должен разбираться в каждом звене своего дела. Конечно, со временем большую часть дел вы делегируете, но настоящий профессионал должен уметь в любой момент включиться в работу по каждому направлению.

Когда при подготовке к съемке ты разговариваешь c hair-стилистом на одном языке, ты 100% получишь нужный результат. Так и при общении со своей командой — в офисе или на производстве, бизнесмену важно понимать и кладовщика, и директора по персоналу. Такой подход к общению мотивирует людей быть лучшими и первыми в своей работе.

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