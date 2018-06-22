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Роковые красотки: Темникова и Александрова зажгли на вечеринке Tiffany в Лондоне в вамп-образах и бриллиантах
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Роковые красотки: Темникова и Александрова зажгли на вечеринке Tiffany в Лондоне в вамп-образах и бриллиантах 

WMJ.ru 51 минуту назад
Фото: WMJ.ru
В Лондоне состоялся запуск нового ювелирной коллекции Tiffany Paper Flowers.
Вечеринка по случаю запуска новой ювелирной коллекции Tiffany Paper Flowers прошла в одном из залов исторического здания Королевского Садоводческого Общества. Вечер начался с показа рекламной кампании Believe in Dreams, главными героями которой стали Эль Фаннинг и Мэдди Зиглер, а в качестве саундтрека звучала песня Moon River с переосмысленным текстом авторства рэпера A$AP Ferg.
Вечеринку посетили Наоми Харрис, Натали Дормер, Айрис Лоу, Кая Скоделарио, Лотти Мосс, Хазал Кайя и другие. Присутствовали на мероприятии и звезды российского шоу-бизнеса. Для выхода в свет Елена Темникова выбрала подвеску и серьги из новой коллекции Tiffany Paper Flowers, а также кольца с сапфирами и танзанитами. А актриса Марина Александрова сочетала в своем ювелирном образе классическое бриллиантовое колье Tiffany Victoria с урбанистическим колье Tiffany HardWear, а также добавила сияния бриллиантов, надев теннисный браслет Tiffany Victoria.
Смотри больше образов звездных красоток в украшениях Tiffany в нашей галерее.
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Фото:пресс-служба
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