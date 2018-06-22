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Лимитированная коллекция одежды «Сирия» доступна в магазинах «Армия России»
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Лимитированная коллекция одежды «Сирия» доступна в магазинах «Армия России» 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На новую коллекцию дизайнеров вдохновил успех российских военных в борьбе с международным терроризмом на Ближнем Востоке.
Прошлым летом в фирменных магазинах «Армия России», развитием которых занимается АО «Военторг», представило лимитированную линейку одежды «Сирия».
На новую коллекцию дизайнеров вдохновил успех российских военных в борьбе с международным терроризмом в Сирии. В нее вошли футболки, брюки, шорты, бриджи, рубашки поло и платья.
На одежде, камуфлированной под пустынную местность, изображены военнослужащие Сил специальных операций, пейзажи Пальмиры и Алеппо, а также дальний бомбардировщик Ту-22М3, вписанный в пацифик.
Коллекция моментально набрала популярность и была раскуплена посетителями и участниками форума «Армия-2017», где она была впервые представлена.
Коллекция одежды «Сирия» — это футболки с тематичными принтами, камуфлированные куртки, брюки и шорты. Идеально сочетается с аксессуарами и обувью из регулярных коллекций «Армия России».
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