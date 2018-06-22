Дочь Ларисы Гузеевой, примерив вечернее платье, стала копией мамы в молодости

Еще несколько лет назад дочь Ларисы Гузеевой выглядела как пацанка. Девушке нравилась необычная одежда, креативные прически и яркий макияж, но теперь Ольгу не узнать — она выглядит женственно и привлекательно, предпочитая удобным джинсам и футболкам вечерние платья. Подтверждает это и недавняя публикация на странице Ларисы Гузеевой в Instagram, где ее наследница запечатлена в черном вечернем платье с вышивкой бисером. Завершают драматичный образ украшение на волосах и макияж в темных тонах с акцентом на глазах.

«Безумно красивая дочь! Лариса, обожаю вас!», «Фантастические! Доченька, как из сказки», «Какая утонченная девочка! Как Вы, Лариса, в молодости!», «У вас красивая, добрая девочка. Ваши гены», — восхищались пользователи соцсети в комментариях к фото и с ними невозможно не согласиться. В таком образе Ольга выглядит действительно очень и очень хорошо.

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Напомним, что еще в прошлом году дочь Ларисы Гузеевой окончила школу, однако в институт поступать не стала. Год девушка училась на курсах коммуникационного дизайна и современного искусства. Телеведущая целиком и полностью поддержала решение наследницы. Гузеева считает, что нет ничего предосудительного в том, что Ольге требуется время, чтобы определиться с тем, кем быть и что делать.