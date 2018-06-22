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Мир моды объявил бойкот Dolce & Gabbana и встал на защиту Селены Гомес
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Мир моды объявил бойкот Dolce & Gabbana и встал на защиту Селены Гомес 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
Селена Гомес/ Стефано Габбана
Оскорбительные нападки Стефано Габбаны на Селену Гомес в соцсети обернулись проблемой для бренда Dolce & Gabbana. Стилисты, одевающие звезд шоу-бизнеса, один за другим заявляют, что прекращают сотрудничество с итальянским модным домом. Так мир моды отреагировал на комментарии Габбаны в Instagram.
Напомним, дизайнер назвал певицу уродливой, когда интернет-пользователи оценивали ее образы на фотографиях в социальной сети. Одной резкой репликой дело не закончилось, и Стефано продолжил троллить Селену на других страницах в Instagram.
Селена Гомес
Стилист Карла Уэлч, одевающая Пинк, Джастина Бибера, Лорд и других звезд сцены, заявила, что расхотела предлагать своим клиентам образы от итальянского бренда.
У меня было несколько вещей Dolce & Gabbana под рукой, и я решила, что не стоит брать их,
— сказала Карла.
Стефано Габбана
А стилист Джейсон Болден, сотрудничающий с актрисами Тараджи П. Хенсон, Габриэль Юнион и другими, подтвердил, что высказывания Стефано Габбаны о Селене Гомес и не только делают дизайнера персоной нон грата среди звездных клиентов.
С некоторых пор я не выбираю одежду от Dolce & Gabbana. Конечно, созданные дизайнерским дуэтом силуэты бесподобны, но мои девочки против,
— признался стилист.
Стефано Габбана и Доменико Дольче
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Женский форум
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