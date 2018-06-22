Мир моды объявил бойкот Dolce & Gabbana и встал на защиту Селены Гомес

Селена Гомес/ Стефано Габбана

Оскорбительные нападки Стефано Габбаны на Селену Гомес в соцсети обернулись проблемой для бренда Dolce & Gabbana. Стилисты, одевающие звезд шоу-бизнеса, один за другим заявляют, что прекращают сотрудничество с итальянским модным домом. Так мир моды отреагировал на комментарии Габбаны в Instagram.

Напомним, дизайнер назвал певицу уродливой, когда интернет-пользователи оценивали ее образы на фотографиях в социальной сети. Одной резкой репликой дело не закончилось, и Стефано продолжил троллить Селену на других страницах в Instagram.

Селена Гомес

Стилист Карла Уэлч, одевающая Пинк Джастина Бибера , Лорд и других звезд сцены, заявила, что расхотела предлагать своим клиентам образы от итальянского бренда.

У меня было несколько вещей Dolce & Gabbana под рукой, и я решила, что не стоит брать их,

— сказала Карла.

Стефано Габбана

А стилист Джейсон Болден, сотрудничающий с актрисами Тараджи П. Хенсон , Габриэль Юнион и другими, подтвердил, что высказывания Стефано Габбаны о Селене Гомес и не только делают дизайнера персоной нон грата среди звездных клиентов.

С некоторых пор я не выбираю одежду от Dolce & Gabbana. Конечно, созданные дизайнерским дуэтом силуэты бесподобны, но мои девочки против,

— признался стилист.

Стефано Габбана и Доменико Дольче