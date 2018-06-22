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Солнце в зените. Анастасия Стоцкая
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Солнце в зените. Анастасия Стоцкая 

Домашний очаг 35 минут назад
Фото: Домашний очаг
«Совершенное слияние» В макияже Анастасии использованы: гель-крем для бровей Paradise Pomade Extatic, стойкий, оттенок 103 Шатен; тональный крем «Alliance Perfect, Совершенное слияние», выравнивающий и увлажняющий, оттенок N2; тушь для ресниц «Paradise Extatic» для объема и подкручивания ресниц, с касторовым маслом; cтойкий гелевый карандаш для глаз «Infaillible», оттенок 10; краска для губ Infaillible «Lip Paint», жидкая помада, глянцевая, оттенок 102, Леди в розовом; все — от L’Oreal Paris
Леди в розовом; все — от L’Oreal Paris, Кимоно и юбка — Pinko; топ— Nude; ожерелья и туфли— Ekonika; сумка— Weekend Max Mara
Платье, Weekend Max Mara; куртка, Pinko; кеды, ECCO; браслет, Swarovski
Парка, DIEGO M; сумка, Sportmax; сандалии, Bikkembergs; браслет, Swarovski; шорты, Nud  Фото: Александр Мультиков.
Стиль: Наташа Иус. Макияж: Мила Клименко, официальный визажист L’oreal Paris в России.
Прическа: Леонид Романов, арт-директор ассоциации высокой парикмахерской моды Франции HCF, Салон City Hair.
Ассистент стилиста по волосам: Денис Терешков.
Продюсер: Оксана Пашкевич.
Фэшн-координатор: Анастасия Коковихина.
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Женский форум
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