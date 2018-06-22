Солнце в зените. Анастасия Стоцкая

«Совершенное слияние» В макияже Анастасии использованы: гель-крем для бровей Paradise Pomade Extatic, стойкий, оттенок 103 Шатен; тональный крем «Alliance Perfect, Совершенное слияние», выравнивающий и увлажняющий, оттенок N2; тушь для ресниц «Paradise Extatic» для объема и подкручивания ресниц, с касторовым маслом; cтойкий гелевый карандаш для глаз «Infaillible», оттенок 10; краска для губ Infaillible «Lip Paint», жидкая помада, глянцевая, оттенок 102, Леди в розовом; все — от L’Oreal Paris

Леди в розовом; все — от L’Oreal Paris, Кимоно и юбка — Pinko; топ— Nude; ожерелья и туфли— Ekonika; сумка— Weekend Max Mara

Платье, Weekend Max Mara; куртка, Pinko; кеды, ECCO; браслет, Swarovski

Парка, DIEGO M; сумка, Sportmax; сандалии, Bikkembergs; браслет, Swarovski; шорты, Nud Фото: Александр Мультиков.

Стиль: Наташа Иус. Макияж: Мила Клименко, официальный визажист L’oreal Paris в России.

Прическа: Леонид Романов , арт-директор ассоциации высокой парикмахерской моды Франции HCF, Салон City Hair.

Ассистент стилиста по волосам: Денис Терешков.

Продюсер: Оксана Пашкевич.

Фэшн-координатор: Анастасия Коковихина.