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Что такое виндзорский узел?
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Что такое виндзорский узел? 

Я Покупаю 12 минут назад
Фото: Я Покупаю
Это классический узел, один из самых популярных, но при этом не самых простых — выглядит как симметричный гладкий треугольник. Виндзор уже несколько десятилетий не выходит из моды. Обычно такой способ повязывания галстука используют на официальных мероприятиях, свадьбах и презентациях, переговорах и собеседованиях. Подходит для классических рубашек и с зауженным воротничком. Обязательный элемент строгого офисного стиля.
Кто впервые начал использовать этот узел? Мнения разделяются. Но так или иначе все эти истории связывают с именем графа Виндзорского Эдуарда VIII. В 30-х годах XX века это был известный франт и трендсеттер, отрекшийся от престола из-за любви (его история рассказана в фильме Мадонны «Мы. Верим в любовь»).
Фирменным узлом Виндзорского графа можно завязать практически любой галстук — в том числе тонкий и удлиненный, пожалуй, разве что кроме совсем короткого. Нужно учитывать плотность ткани, из которой сшит галстук: слишком грубая будет делать узел объемным.
Виндзорский узел придает образу солидность и мужественность, основательность и брутальность, идеально подходит для мужчины крупного телосложения, а при худощавым мужчинам позволяет замаскировать длинную худую шею.
Чтобы правильно завязать виндзорский узел, рубашку следует застегнуть на все пуговцы и поднять воротник (ниже смотрите пошаговую схему и видео, как завязать виндзорский узел).
Этот элегантный узел может видоизменяться — достаточно потянуть сильнее или ослабить, делая его крупнее или туже.
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