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«Нужны еда и массаж»: ножки Яны Рудковской признали неудачными
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«Нужны еда и массаж»: ножки Яны Рудковской признали неудачными 

Eva.ru 51 минуту назад
Фото: Eva.ru
На днях в концепт-сторе AIZEL прошла вечеринка, посвященная презентации новых часов CHANEL Code Coco из черной керамики. Мероприятие посетила масса знаменитостей, среди которых была замечена и звездный продюсер Яна Рудковская, чьи ножки приковали к себе всеобщее внимание публики.
Примерить новую модель и отпраздновать премьеру вместе с Айсель Трудел пришел чуть ли не весь свет российского шоу-бизнеса. Такое мероприятие марки класс люкс, конечно, не могла пропустить главная модница страны Яна Рудковская. Белое короткое платьице с объемными рукавами-фонариками и отделкой кружевом подчеркнуло хрупкость блондинки. Казалось бы, для 43-летней женщины такая длина выходного наряда не совсем уместна, однако Рудковская не раз демонстрировала, что ей плевать на чужое мнение и в моде она разбирается лучше среднестатистического диванного критика.
Наряд нарядом, а вот звездные ножки подвели свою обладательницу. Вообще, частенько звезда ретуширует свои фотографии, да так, что ее кожа выглядит бархатной и подтянутой, однако все это далеко от истины. Да, фигура у Рудковской худосочная, это наверняка результат удачной генетики и жестких ограничений в еде. Но вот с тонусом кожи звезде точно пора что-то делать. Либо, как считают интернет-пользователи, все же набрать парочку кило (которые для Яны явно не будут лишними) либо пройти курс тонизирующих процедур.
«Яна, не хочется говорит известную фразу, но такие неудачные ноги надо прятать. Выбирайте другую длину» «Вам нужна еда и массаж. Признаю — ноги смотрятся плохо. Тонуса нет, целлюлит» «И у худых есть целлюлит. Ноги неудачные. Наберите пару кило, будет лучше» «Срочно набирайте вес, побольше ешьте, будете выглядеть приятнее. Хотя бы килограммчик» «Яна, ну кожа и кости, целлюлит, дряблые некрасивые ноги и старушечьи коленки» «Сходите на массаж хотя бы, или на обертывание для тонуса»
Кстати, если Яна выбирает наряды другой длинны, прикрывающие ее проблемные ноги, она все равно собирает в свой адрес тонны критики. Так, недавно дорогое платье подчеркнуло все недостатки зоны декольте и рук красавицы. Однозначно Рудковской надо либо заняться телом, либо выбирать наряды, которые будут соответствовать не только возрасту, но и состоянию кожи.
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