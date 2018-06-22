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Принцесса Шарлотта с детства одержима модой
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Принцесса Шарлотта с детства одержима модой 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Принц Уильям на этой неделе посетил международную деловую выставку в Ливерпуле, где ему подарили три кожаных рюкзачка. Черно-красный для принца Джорджа, оранжево-коричневый для маленького принца Луи и абсолютно розовый для принцессы Шарлотты. Как только герцог Кембриджский увидел подарок для дочки, он сразу же воскликнул: «Шарлотта будет от него без ума. Мне ни за что не удастся снять с нее этот рюкзак!»
Это не единственный случай, подтверждающий любовь юной модницы благородных кровей к аксессуарам. Шарлотте всего 3 года, но она уже души не чает в заколках, шарфиках и солнечных очках. Недавно, пока ее папа играл в поло в рамках благотворительного проекта, а мама Кэтрин успокаивала старшего брата Джорджа, маленькая принцесса бегала по лужайке босиком, но не выпуская из рук солнечные очки в розовой оправе.
Принц Уильям вообще любит рассказывать о том, чем увлекается его единственная дочь. Помимо страсти к моде и розовому цвету, Шарлотта обожает танцевать, кататься на пони и есть пасту.
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