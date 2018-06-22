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Chanel выпустили коллекцию из трех унисекс ароматов
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Chanel выпустили коллекцию из трех унисекс ароматов 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Автор: Ксения Лапаткова
Главный парфюмер Chanel Оливье Польж представил новую коллекцию ароматов Les Eaux de Chanel, посвященную любимым городам Габриэль Шанель.
Легкие, цитрусовые и свежие, они прекрасно подойдут как женскому, так и мужскому полам. Туалетная вода была выпущена в минималистичном флаконе в форме фляжки.
Источником вдохновения для парфюмера стали Довиль, Биарриц и Венеция — города, в которых по сути начиналась вся история великого модного Дома.
Довиль — пляжный городок на севере Франции, где в 1913 году был открыт первый бутик Chanel. Польж передал атмосферу и запах этого места с помощью нот апельсиновой цедры, листа базилика, жасмина и пачулей.
Аромат Deauville
Биарицц стал вторым городом, где распахнул свои двери магазин Chanel. Главный парфюмер раскрыл его в аромате с помощью смеси нот грейпфрута, мандарина, ландыша и мускуса. «Больше всех ароматов коллекции связан с водой. Мне хотелось создать такое ощущение, что каждый элемент этой композиции насквозь пропитан солеными брызгами», — говорит он.
Аромат Biarritz
Венеция всегда была местом вдохновения Коко. Там она впервые познакомилась с Византийским искусством и стилем Барокко, влияние которых до сих пор просматривается в коллекциях Chanel, созданных под руководством Карла Лагерфельда. Свежий цитрус, герань, красные ягоды, кедр, тонкий аромат ванили и восточные специи объединились в аромате Venise. «Мне важно было, чтобы в композиции ощущалась близость Востока, который для Chanel становится синонимом барокко. Из трех ароматов этот — самый урбанистический», — комментирует Польж.
Аромат Venise
Аромат уже доступен на официальном сайте Chanel.com по цене 130$.
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