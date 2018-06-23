Модный баланс: как с помощью одежды замаскировать широкие плечи

Обладательницы типа фигуры «перевернутый треугольник» очень беспокоятся за слишком широкие плечи и непропорционально узкие бедра. Это не страшно! Правильная одежда поможет наладить баланс пропорций. Самое главное — запомни, что не стоит делать никаких акцентов на плечевом поясе, в том числе рукавов-фонариков, эполетов и прочего, а с остальным разберемся в этом материале.

Мягкие формы

Кардиганы и накидки не должны иметь жестких углов. К сожалению, модные подплечники не твой вариант, если ты стремишься к тому, чтобы фигура выглядела гармонично. Используй также струящиеся вниз фактуры, небольшие складки в области плеч сделают их визуально уже, а силуэт — легче.

А вот драпировка в области груди или ключиц повредит обладательнице широких плеч, так как будет привлекать внимание к недостатку. Поэтому следи за направлением складок на одежде и избегай их нагромождения.

Расставляем акценты

Нет обтягивающим платьям и юбкам! Обращай внимание на то, какие платья ты носишь. Трапециевидные юбочки, а также приталенные силуэты — то, что тебе нужно, чтобы удачно замаскировать твой недостаток.

При выборе платьев лучше ограничиться нарядами с небольшим круглым вырезом или в идеале V-образным. Лодочка или спущенная линия сделают акцент, который нам уж точно не нужен.

Старайся также использовать в своем образе пояски и тонкие длинные цепочки. Ремень носи исключительно на талии, а цепочки должны быть свободной формы, стремящиеся вниз.

Кстати, еще один лайфхак — выбирать одежду с вертикальным рядом пуговиц или молнией вдоль тела. Они также способствуют удлинению силуэта.

Верх темнее, чем низ Чаще всего девушки, чья фигура похожа на перевернутый треугольник, имеют достаточно стройные ноги. А это значит, что они могут себе позволить надеть светлые брюки. Кстати, лучше выбирать модели чуть более свободные и с карманами. Так бедра будут казаться немного шире, а нам ведь это и нужно!

Брюки с принтами, розовые, белые, светло-серые, в вертикальную полоску, джоггеры, палаццо, клеш — ты можешь позволить себе выбирать из самого широкого ассортимента. Не забудь только учесть, что футболка или блуза должна быть на пару тонов темнее, чем брюки.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!

Фото: Shutterstock/VOSTOCK