Звездный выпускной: 8 самых впечатляющих нарядов детей знаменитостей

Пока звездные выпускники 2018 года готовятся к завтрашнему грандиозному событию, мы решили вернуться в прошлое и вспомнить, в каких нарядах аттестаты и дипломы получали дети знаменитостей несколько лет назад.

Выпускной вечер — ответственное мероприятие для любого школьника и студента. А для детей известных родителей вдвойне, ведь их образы журналисты будут рассматривать под микроскопом.

Александра (дочь Славы)

Instagram@alexandrawinter

Начнем наш рейтинг, пожалуй, с самого «бального» платья. По всей видимости, дочь певицы Славы решила, что в жизни бывает не так уж много поводов для выхода в по-настоящему сказочном платье. А потому приехала на собственный выпускной в 2017 году в довольно пышном наряде бордового цвета, украшенном пайетками и стразами.

Фасон платья невероятно идет Александре. Декольте смотрится роскошно, при этом вполне скромно, а тонкий ремешок в тон делает осиную талию девушки еще более тонкой.

Кстати, по поводу цвета. Что-то подсказывает «Летидору», что, выбирая наряд, Саша руководствовалась не только правилами цветотипа внешности, но и торжественностью повода. Напомним, дочери певицы Славы былы вручены золотая медаль и аттестат зрелости в бордовой обложке.

Instagram@sorik

Перед вами одно из самых оригинальных решений для выпускного вечера. Мы говорим о наряде дочери основателя и продюсера арт-группы «Хор Турецкого». На свой выпускной в МГИМО девушка приехала в комбинезоне насыщенного синего цвета.

Поначалу кажется, что Сарина в лаконичном платье. Но, посмотрев видео, становится понятно, что подол, который выглядит как юбка, — это на самом деле широкие струящиеся брюки!

Как верно заметили подписчики девушки, в таком наряде изящная фигура Сарины стала смотреться еще более воздушной.

Instagram@steshamalikova

Дочь Дмитрия Маликова по праву можно назвать главной фанаткой голубого цвета. В 2016 году на выпускной своего двоюродного брата Димы Маликова Стеша пришла в голубом платье миди, дополнив образ сумочкой на цепочке в тон и синими туфлями на шпильке.

Для праздника в честь собственного последнего звонка годом позже Стефания выбрала голубое платье из шелка, а на выпускном девушка блистала в двух нарядах, один из которых был, конечно же, небесно-голубого оттенка.

Платье в пол для официальной части праздника создал маэстро Валентин Юдашкин . А для вечеринки по случаю получения аттестата дочь известного музыканта переоделась в короткое белое платье в горох.

Подписчики Стеши долго спорили, какой наряд более выигрышно смотрелся на девушке. «Летидор» вместо того, чтобы вступать в дискуссию, процитирует одного из поклонников новоиспеченной студентки факультета журналистики МГИМО: «Выглядишь великолепно👍🏽с каждым годом всё прекраснее и прекраснее 👌🏽».

Instagram@tina_kandelaki

Если полистать «Инстаграм» дочери известной бизнес-леди Тины Канделаки, вам станет понятно, почему Мелания выбрала именно такой наряд для своего выпускного вечера в 2017 году.

Да, в ее гардеробе много юбок и платьев, но комбинировать их девушка предпочитает с кедами, массивными ботинками, косухами и удлиненными джинсовками.

Встретить один из главных вечеров в своей жизни Мелания решила в комплекте черного цвета.

Наряд вполне можно было бы назвать сдержанным, если бы не топ.

Вы не увидите в этой вещице внушительного декольте, но зато не сможете не обратить внимания на кожаные элементы в виде ремней, которые соединяют переднюю часть тканевого полотна со спиной топа.

По всей видимости, выпускница получила в этот вечер массу комплиментов, потому что наряд не зависелся в шкафу Мелании. Девушка еще как минимум один раз выходила в нем в свет.

Instagram@annamazaeva

Девушка по правую руку от Григория Верника (вы же наверняка узнали парня по фирменной улыбке семейства Верников) — дочь известного музыканта Сергея Мазаева.

Мы не знаем, что повлияло на Анну, когда она подбирала выпускное платье (полагаем, что стильное творчество отца), но ее образ может претендовать на звание одного из самых стильных.

Платье, состоящее из черного топа с бретелями в тон и белой юбки, как у принцессы, а также черные лодочки на каблуке сделали свое дело. В тот вечер на Анну были устремлены все взгляды.

Instagram@sofikomeladze

На своем выпускном вечере в 2016 году средняя дочь Валерия Меладзе наверняка была одной из самых ярких девушек. Причем в прямом смысле этого слова.

В отличие от дочери Сергея Мазаева, которая отдала предпочтение черно-белому ансамблю, Софья решила сделать ставку именно на цвет.

Тандем терракотового и желтого особо выгодно обыгрывал интересную модель выпускного наряда девушки.

Издалека можно было предположить, что это платье бюстье, но если присмотреться внимательно, то можно разглядеть тонкую ткань в полупрозрачный горох, которая покрывает грудь и плечи красавицы.

Отдельного внимания заслуживает подол. Он исполнен таким же «секретным» образом, что и верхняя часть платья — полупрозрачная ткань создает эффект двойной юбки.

Неудивительно, что «Инстаграм» Софико в тот день разрывался на части от восторженных комментариев подписчиков.

Instagram@polinavitorgan

То, что мода циклична, на собственном примере доказывает дочь Максима Виторгана. А точнее, это доказывает цветочный принт платья.

На свой выпускной вечер в 2013 году Полина пришла в наряде от российского дизайнера Александра Терехова . Интересно, что определиться с образом для праздника ей помогла новоиспеченная жена отца.

Об этом в своем «Инстаграме» сообщила Ксения Собчак:

Полина Виторган на вчерашнем выпускном. Выбрать @terekhovofficial было правильным решением:)!

Однако далеко не все подписчики звездной семьи согласились с этим. Одни сочли платье чересчур простым для праздника такого масштаба. Другие прямо заявили, что наряд прибавил Полине несколько лет. Третьи отметили, что платье миди лаконичного кроя сделало девушку очень похожей на свою мачеху.

Мы позволим себе не согласиться с этим мнением. Красный очень к лицу юной актрисе. Как, впрочем, и Ксении Собчак , которая в очень похожем платье из той же коллекции была на одной из вечеринок.

Instagram@arinakuzmina

Дочь светской львицы и бизнесвумен Марины Кузьминой основательно подошла к выбору наряда на выпускной в 2014 году. Арина решила не делать ставку ни на крой (у платья незамысловатые линии), ни на цвет (нежно-голубой всегда беспроигрышный вариант, особенно для светлокожих блондинок).

Основное значение она придала ткани платья.

Изящное шитье смогло превратить визуально простое платье в произведение искусства. А довольно массивное колье придало образу торжественности. В сочетании с легкими локонами образ получился на редкость цельным, уместным и не перекрывающим природную красоту юной девушки.

Фото: Instagram@tinakandelaki_

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