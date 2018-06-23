Свободные сердцем: коллекция Resort 2019 от Prabal Gurung

Прабал Гурунг часто посещает город своего детства, Катманду, поскольку именно там сейчас располагается его благотворительная организация. В один из последних визитов популярный туристический район города, Тамель, известный своей своеобразной репутацией, вдохновил дизайнера на творческое путешествие в переживания своей юности.

Именно так на свет и появилась круизная коллекция 2019, в которой весьма экстравагантно переплелись стиль хиппи, отпускная безмятежность и высокая мода. Чего стоят только эксперименты с техникой тай-дай в фиолетовых, розовых и оранжевых тонах! Если вы привыкли считать, что этот вариант окрашивания больше годится для старых футболок, с которыми жаль расставаться, то представленные в коллекции роскошные платья являются наглядным тому опровержением.

Узор пейсли гармонично соседствует с безупречными вечерними образами, в каждом из которых, так или иначе, все же мелькает бунтарская нотка, будь это бездонное декольте, цветок на талии или виртуозная стыковка контрастных материалов.