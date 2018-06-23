«Устроили клоунаду, а не концерт»: сценический костюм Темниковой высмеяли

Елена Темникова после ухода из группы SEREBRO стала отличаться особенным стилем, непохожим на имидж других представителей шоу-бизнеса. Неординарная одежда на концертах очаровывает её преданных фанатов и отталкивает большую часть обычной публики, не принимающей такую моду.

Елена отправилась на выступление в Лондон, откуда поспешила поделиться фотографиями. Представ в своем новом сценическом костюме, она спровоцировала народ на критику. Хвалебные комментарии почитателей её музыки можно смело опустить, они души не чают в своем кумире и готовы принимать любой её стиль, а вот нейтрально относящиеся к творчеству Темниковой высказали свою честную точку зрения. Люди искренне не понимают, чем руководствуется Лена, надевая такие наряды, ведь, по их мнению, это «безвкусие» точно никому не может нравиться. Они считают, что таким образом звезда просто пытается выделиться на фоне других, привлечь к себе больше внимания и стать более обсуждаемой.

Ко всему прочему, вместе с имиджем Темникова поменяла и музыкальный стиль: с каждым разом песни её становятся всё больше «на любителя», соответственно, сужается и аудитория. В сети принялись говорить об этом, заверяя, что раньше она и внешне, и как музыкант импонировала намного больше. «Нет, я вообще не могу понять, что с ней произошло.. как будто с другой планеты» «Мне так не нравится вот этот стиль а-ля не такая как все, из космоса, неординарность… ну такой бред!» «Согласна со всеми! Это просто убого! Ну как? Вот как можно было такое надеть?» «Я в шоке, это не сравнится с её скафандрами, которые на всех выступлениях.. устроили клоунаду, а не концерт!»

А недавно артистка продемонстрировала себя в велосипедках и на шпильках. Кто бы мог подумать, что когда-то незаменимый атрибут представителей спорта сможет сочетаться с женскими босоножками. Елена, как поняли подписчики, создает свою моду, в которой нет никаких правил и ограничений.