Красиво, сексуально, удобно: лучшее белье для лета

Трусы бразилиано

Трусы M&S, цена: от 1399 руб. ; трусы Intimissimi, цена: от 599 руб. ​

Почему подходят? Этот фасон трусиков — компромисс между слипами, которые не всегда удачно смотрятся под облегающим платьем или брюками, и жутко неудобными стрингами. Заниженная талия и полуоткрытые ягодицы не только обеспечат комфорт в носке, но и придадут формам привлекательности и соблазнительности.

Как выбрать? Универсальный вариант — модель с высоким содержанием натуральных волокон (от 90% хлопка) и примесью синтетики.

Бюстгальтер с шитой чашкой

Бюстгальтер M&S, цена: от 1799 руб. ; бюстгальтер Vis-a-Vis, цена: от 799 руб. ​

Почему подходит? Как правило, такие бюстгальтеры шьют из натуральных материалов, они довольно тонкие, так как не имеют поролонового слоя, а Т-образный шов чашки гарантирует отменную фиксацию груди и полный комфорт. Более того, производители предлагают широкий выбор моделей без косточек, что особенно актуально летом.

Как выбрать? Прежде всего надо обратить внимание на ширину бретелей: при груди больших размеров она должна быть от 1,5 см. Второй момент — ткань. Шелковый бюстгальтер будет отличным вариантом, так как он приятен на ощупь, воздухопроницаем и отводит лишнюю влагу. Не советуем покупать модели с кружевными вставками, если большую часть летнего гардероба составляют тонкие струящиеся блузы, платья и сарафаны.

Бюстгальтер T-shirt

Бюстгальтер M&S, цена: от 2499 руб. ; бюстгальтер «Дефиле», цена: от 999 руб.

Почему подходит? В основе этой модели — поролон, обтянутый хлопчатобумажной тканью, в чашке отсутствуют швы, ведь она изготавливается под специальным прессом. Бюстгальтер отличается простотой и лаконичностью, в нем нет декоративных элементов. Актуален для тех, кто стремится замаскировать выпирающие соски. Из недостатков — наличие косточек.

Как выбрать? Чтобы избежать парникового эффекта, для лета удобными будут модели толщиной до 5 мм без утолщений и пуш-ап-эффекта. Если у вас грудь средних или больших размеров, стоит присмотреться к бюстгальтерам с полноразмерной чашкой: так он будет сидеть идеально.

Приобрести бюстгальтеры модели T-shirt вы можете в салоне нижнего белья Mon Secret. Белье без декоративных элементов будет менее заметно под обтягивающей одеждой.

Бюстгальтер Chantelle Irresistible в Mon Secret,

цена: от 4 950 руб., заказать: +7 (383) 222-23-59 Бюстгальтер Chantelle Irresistible в Mon Secret,

цена: от 5 780 руб., заказать: +7 (383) 222-23-59 Спортивный лиф Бюстгальтер M&S, цена: от 1999 руб. ; бюстгальтер Tommy Hilfiger, цена: от 2990 руб.

Почему подходит? Все просто: без него занятия спортом в любое время года могут навредить вашему здоровью. При физической нагрузке особенно важно обеспечить должную поддержку груди любого размера, а также убедиться, что никакая лямка или косточка не раздражает нежную кожу в этой области. Так что энергичным женщинам и девушкам без спортивного лифа не обойтись. Кроме того, его рекомендуют носить при активном отдыхе, в походе и даже на даче, ведь он лучше другого белья отводит влагу и фиксирует грудь.

Как выбрать? Самое важное — угадать с размером, поэтому первый спортивный лиф лучше покупать в обычном магазине после тщательной примерки. Обладательницам пышных форм стоит остановиться на моделях с очень широкими и неэластичными лямками.

Бюстгальтер-треугольник

Бюстгальтер «Дефиле», цена: от 1399 руб. ; бюстгальтер Women's Secret, цена: от 2399 руб.

Почему подходит? Он очень мягкий и без косточек, поэтому почти не чувствуется и подчеркивает естественную форму груди.

Как выбрать? Вряд ли можно найти лучший бюстгальтер для груди размеров А и В, но если ваши объемы больше, эту модель лучше не покупать. На рынке существует большой выбор кружевных моделей треугольной формы, для жаркого лета лучше выбрать хлопковый бюстгальтер или же модель, в которой внешний слой — микрофибра, а внутренний — хлопок.

Бесшовное белье

Бюстгальтер M&S, цена: от 1999 руб. ; бюстгальтер M&S, цена: от 2499 руб.

Почему подходит? Такое белье объединяет плюсы всех предыдущих вариантов. Оно незаметно под любой одеждой, уместно с полупрозрачными блузами, футболками, тонкими платьями из летящих тканей. Кроме того, лазерная обработка краев не оставляет никаких следов и не раздражает нежную кожу. Бесшовное белье производится из комбинированных волокон хлопка, лайкры и микрофибры, но все же материал хорошо пропускает воздух и влагу.

Как выбрать? Если вы склонны к аллергии на синтетику, лучше остановиться на моделях с содержанием хлопка около 80%. Оптимальным оттенком будет бежевый: он создаст эффект второй кожи и подойдет под любую одежду. К сожалению, обладательницам пышных форм бесшовные бюстгальтеры не подойдут, так как из-за своей эластичности и мягкости не смогут обеспечить должную поддержку. Для роскошных форм существуют другие варианты удачного белья.

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