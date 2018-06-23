Нарисовались: Марта Хант и Эмбер Херд со стразами на глазах

Комментирует топ тренер-визажист Сочи Анастасия Гвардиян:

«Использование страз по нижнему и верхнему веку — очень интересная и необычная идея, визажист Марты Хант , скорее всего, хотел сделать взгляд искрящимся и визуально увеличить глаза, но промахнулся с цветом страз. Блестящие светлые стразы придают взгляду ощущение усталости и болезненности, а сами глаза делают неестественно выпуклыми. Намного лучше смотрелись бы изумрудные или темно-бирюзовые кристаллы, либо вариант со стразами двух цветов: верхние –классического цвета (например, черного), а нижние — яркого экстравагантного (фиолетового, зеленого, сапфирового).

Макияж можно было спасти, сделав темную окантовку глаз, например, в виде густой черной туши. В этом случае взгляд был бы более выразительным и сексуальным. И брови… Я бы их, однозначно, изменила: начало сделала бы более широким и мягким, середину брови — чуть потоньше.

Что касается губ: контур прорисован теплым оттенком, середина же — более холодным. Подобная гамма в сочетании с тяжелыми серьгами, светлой тенью на веке и странными бровями — не совсем профессиональный подход со стороны визажиста. Просто блеск на губах без жесткого контура смотрелся бы намного лучше.

Эмбер Херд с визажистом повезло, он справился со своей задачей на отлично. Макияж актрисы выполнен в голливудском стиле — идеально ровный тон лица, алые губы и стрелки. Брови красивые — начало оформлено теплым тоном, кончик — холодным, что выглядит очень выигрышно по отношению к цвету волос и общему теплому тону в макияже.

Стразы на нижнем веке на уровне зрачков придают взгляду ощущение искристости и свежести. Само веко проработано тенью: сделана складка, стрелка, нижняя окантовка глаза, поэтому стразы не сливается с тоном века, а наоборот, привлекают внимание.

Я бы сказала, что от всего макияжа веет ощущением роскоши и изысканности. Именно Эмбер Херд смогла продемонстрировать все преимущества страз в макияже, так что победа, без сомнений, за ней».

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