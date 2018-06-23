Было: стало:какими раньше были самые знаменитые ярославские модели

Дарья Коновалова сейчас одна из самых известных в мире моделей

Сегодня эти девушки украшают обложки глянцевых журналов, в их инстаграме тысячи подписчиков, а снимки за секунду набирают сотни лайков. Но так было не всегда. Как изменились известные ярославские модели с начала своей карьеры.

Дарья Коновалова

Супермодель часто появляется на обложках журнала Vogue. Весной Дарья вновь продемонстрировала свою потрясающую фигуру спустя всего несколько месяцев после рождения второй дочери.

Юлия Счастливая

Материнство никак не отразилось на внешнем виде ещё одной ярославской девушки. Молодая мама и модель Юля Счастливая известна далеко за пределами России. В фотосессиях девушка перевоплощается от милой девочки до роковой красотки.

Яна Вэйман

В 2011 году девушка стала «Красой Ярославской области», а теперь Яна живёт в Монако. В мае девушка блистала в роскошном платье на Каннском кинофестивале.

Сейчас Елена востребованная модель и колесит по всему миру, а раньше из-за худобы была объектом для насмешек сверстников. В интервью девушка рассказала, что мечтает стать ангелом Victoria's Secret и любит пиво с гренками.

Анастасия Языкова

Красивую блондинку заметили, когда она ещё была школьницей. Анастасия Языкова в 2013 году получила титул «Первая вице-мисс Россия», обойдя на престижном конкурсе 48 участниц со всей страны. Теперь Анастасия востребованная модель.