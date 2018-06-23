В тренде: как и с чем носить шлепанцы этим летом

Платье миди

Вполне себе рабочий вариант: легкое однотонное платье в минималистичном стиле, строгий приталенный жакет и удобные шлепанцы создают очень стильный лук. Уверены, что с маленькой сумкой наперевес и очками вы будете самой стильной в офисе.

Меховые шлепанцы

Излюбленный тренд всех it-girls должен оказаться и в вашем арсенале: сочетайте их с любыми платьями, широкими брюками и даже велосипедками — эта обувь обладает свойством делать из каждого аутфита конфетку.

Брюки

Те, кто предпочитает все-таки брюки и шорты тоже не останется без лука: любое сочетание рубашки или топа с кюллотами или просто джинсами, приправленные шлепанцами, зайдет на ура. Пробуем!

Платье мини

А спортивная модель отлично смотрится с короткими платьями: цветочный принт, горох и яркие цвета — отличное поле для модных решений.

Комбинезон А вот Джиджи Хадид в очередной раз доказывает, что комфорт для нее на первом месте. Но это не мешает ей каждый раз выглядеть с иголочки. Даже такое расслабленное сочетание джинсового комбинезона, верхнюю часть которого модель подвязала вокруг талии, и черных шлепанцев выглядит на девушке изумительно. Согласны?