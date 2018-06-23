Огромную коллекцию игрушечных машин житель Новосибирска продаёт за 1 млн рублей

Житель Новосибирска на большой платформе, где осуществляется купля-продажа вещей, разместил объявление о продаже огромной коллекции игрушечных автомобилей.

На сайте Avito появилось объявление стоимостью практически в 1 миллион рублей. Автомобили тщательно подбирались коллекционером, в серию игрушек вошли машинки, тираж которых был ограничен, также он собирал редкие транспорта спец.служб. Весь транспорт был одного размера (1:43), в коллекцию вошли не только легковые машины, но также и автобусы, машины скорой помощи, полицейские и т.д В стоимость 999 тысяч рублей входит как вся коллекция, также и стеллаж, где на данный момент всё находится.