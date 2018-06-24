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Житель Новосибирска продает коллекцию машинок за 1 млн рублей
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Житель Новосибирска продает коллекцию машинок за 1 млн рублей 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
На профильном сайте Avito опубликовано объявление о продаже уникальной коллекции игрушечных моделей машин. Расстаться с несколькими сотнями уменьшенных копий редких и номерных машин житель Новосибирска готов за 999 тысяч рублей.
В объявлении отмечается, что все модели сконструированы в масштабе 1:43 к оригиналу. В коллекцию входят как копии легковых машин, так и автобусов, фур и автомобилей спецслужб.
В цену также входит стеллаж для хранения более 700 копий автомобилей, собранных мужчиной за долгие годы.
Женский форум  Ещё 8 источников 
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