Житель Новосибирска продает коллекцию машинок за 1 млн рублей

На профильном сайте Avito опубликовано объявление о продаже уникальной коллекции игрушечных моделей машин. Расстаться с несколькими сотнями уменьшенных копий редких и номерных машин житель Новосибирска готов за 999 тысяч рублей.

В объявлении отмечается, что все модели сконструированы в масштабе 1:43 к оригиналу. В коллекцию входят как копии легковых машин, так и автобусов, фур и автомобилей спецслужб.

В цену также входит стеллаж для хранения более 700 копий автомобилей, собранных мужчиной за долгие годы.