Житель Новосибирска продает коллекцию машинок за 999 тысяч рублей 

Несколько сотен машинок выставил на продажу житель Новосибирска. За свою коллекцию он намерен выручить 999 тысяч рублей. Объявление появилось на популярном сайте купли-продажи.
Мужчина собрал уменьшенные копии редких и номерных автомобилей, которые были выпущены в ограниченном количестве. Все модели сконструированы в масштабе 1:43 к оригиналу.
Отмечается, что коллекция, в которую вошли легковые автомобили, грузовики, автобусы и спецтехника экстренных служб, продается вместе со стеллажами.
Ранее «МИР 24» рассказывал о спасателе из Уфы, который коллекционирует модели пожарных машин. За 20 лет Наиль Ильясов собрал около тысячи автомобилей. Мужчина уже попал на страницы книги рекордов России, сейчас его рассматривают для внесения в книгу Гиннесса.
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