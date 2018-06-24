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Житель Новосибирска продает коллекцию машинок за 999 тысяч рублей
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Житель Новосибирска продает коллекцию машинок за 999 тысяч рублей 

Мир24 57 минут назад
Фото: Газета Daily
Несколько сотен машинок выставил на продажу житель Новосибирска. За свою коллекцию он намерен выручить 999 тысяч рублей. Объявление появилось на популярном сайте купли-продажи.
Мужчина собрал уменьшенные копии редких и номерных автомобилей, которые были выпущены в ограниченном количестве. Все модели сконструированы в масштабе 1:43 к оригиналу.
Отмечается, что коллекция, в которую вошли легковые автомобили, грузовики, автобусы и спецтехника экстренных служб, продается вместе со стеллажами.
Ранее «МИР 24» рассказывал о спасателе из Уфы, который коллекционирует модели пожарных машин. За 20 лет Наиль Ильясов собрал около тысячи автомобилей. Мужчина уже попал на страницы книги рекордов России, сейчас его рассматривают для внесения в книгу Гиннесса.
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