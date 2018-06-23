Житель Новосибирска решил продать коллекцию машинок за 999 тысяч рублей

На сайте купли‐продажи Avito.ru разместил объявление житель Новосибирска: он продает более 700 уменьшенных копий редких и номерных автомобилей ограниченного выпуска. Приобрести коллекцию можно за 999 тысяч рублей вместе со стеллажом для хранения.

Источник фото: Аvito.ru Источник фото: Аvito.ru Источник фото: Аvito.ru Источник фото: Аvito.ru Известно, что все модели сделаны в масштабе 1:43 от оригинала. В коллекции также есть фуры, автобусы и спецавтомобили различных служб.

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