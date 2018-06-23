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Житель Новосибирска решил продать коллекцию машинок за 999 тысяч рублей
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Житель Новосибирска решил продать коллекцию машинок за 999 тысяч рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На сайте купли‐продажи Avito.ru разместил объявление житель Новосибирска: он продает более 700 уменьшенных копий редких и номерных автомобилей ограниченного выпуска. Приобрести коллекцию можно за 999 тысяч рублей вместе со стеллажом для хранения.
Источник фото: Аvito.ru  Источник фото: Аvito.ru  Источник фото: Аvito.ru  Источник фото: Аvito.ru  Известно, что все модели сделаны в масштабе 1:43 от оригинала. В коллекции также есть фуры, автобусы и спецавтомобили различных служб.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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