8 лайфхаков, которые помогут скрыть самые распространенные недостатки фигуры

Широкие бедра

Как правило, именно их хотят скрыть обладательницы типа фигуры «груша». Им рекомендуется носить одежду, которая сместит акцент с бедер на тонкую талию и грудь. С этим отлично справятся платья и сарафаны на тонких бретелях или со шнуровкой спереди. Можно смело надевать топы и платья с оголенными плечами, воланами сверху и крупными принтами (горох, цветочный узор, широкая полоска). Непосредственно полноту бедер скроют юбки миди с посадкой на талии и расклешенные книзу, джинсы bootcut, юбки и платья с запахом, модели с асимметричным подолом темных тонов также визуально вытянут силуэт. Девушки с такой фигурой могут носить романтичные платья с открытыми плечами от дизайнера Маши Горячевой. Состав из стопроцентного хлопка обеспечит комфорт даже в очень жаркую погоду. Любую дизайнерскую вещь вы можете заказать на сайте с доставкой по всей России.

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Это типичная проблема женщин с фигурой «перевернутый треугольник». В этом случае проще всего уравновесить пропорции одеждой с акцентом на нижнюю часть тела. Кюлоты, платья А-силуэта, топы и блузы с баской — все это поможет приблизиться к идеальным формам. Замаскируют ширину плеч вертикальные и диагональные линии в принте или в крое, а вот от тельняшек и другой горизонтальной отделки лучше отказаться. Все вещи с декором в районе груди и плеч, а также вырез лодочка усилят диспропорции фигуры. Полные руки

Особенно сложно скрыть этот недостаток фигуры жарким летом, но все же есть несколько лайфхаков. Во-первых, это рубашки мужского кроя любых оттенков. Во-вторых, платья и блузы из струящихся тканей с прямым рукавом три четверти. В-третьих, футболки и топы с подвернутым рукавом, который создает диагональную линию. Стоит избегать одежды, у которой рукав заканчивается на самом широком месте. Переключить внимание с рук на грудь или талию поможет глубокое декольте или пояс. Полные ноги

Незаменимым элементом гардероба девушек с полными ногами станут расклешенные платья и юбки длиной чуть ниже колена, а также модели с запахом. Если вы предпочитаете длину миди, стоит следить, чтобы подол юбки заканчивался не на уровне самого широкого места икры, а немного выше или ниже. Полностью скрыть полные ноги помогут брюки палаццо или прямые брюки с высокой посадкой. Модели с вертикальными вставками или отделкой по бокам визуально вытянут силуэт. При широких икрах рекомендуется отказаться от укороченных брюк и джинсов. Кроме того, предпочтительнее носить обувь на каблуке, но избегать моделей с ремешками на щиколотке. Отличный способ скрыть полные ноги — надеть расклешенную юбку миди. Универсальные и стильные модели вы можете подобрать в бутике Ianis Chamalidy. Коллекции бренда известного дизайнера объединены стремлением к красоте, натуральности и строгой элегантности.

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Женщинам, которые пытаются подобрать одежду, скрывающую недостатки фигуры в районе живота и боков, стилисты рекомендуют обратить внимание и на ткань, и на фасон. Платья-рубашки из тонкого денима, свободные блузы из вискозы, сарафаны и платья с завышенной линией талии из сатина, платья-трапеции из батиста — вот что вам нужно! Хорошим вариантом для жаркого лета будет льняное платье прямого кроя. А вот о трикотажных вещах и обтягивающих моделях лучше забыть. Если случай требует юбки-карандаша, выбирайте модель с баской. Маленькая грудь

Женщины с грудью небольшого размера могут выбрать одну из стратегий: сместить акцент на шею, привлечь внимание к тому, чем ее наделила природа, или вообще скрыть истинный размер. В первом случае достаточно глубокого и узкого V-образного выреза. Во втором удачным выбором будет топ в бельевом стиле, облегающие майки и футболки, кружевной бралетт в комплекте с жакетом. Скрыть размер груди и визуально ее увеличить поможет одежда с крупным принтом, накладными карманами, рюшами, воланами, вышивкой в области груди. Отличной опцией будут топы из гофрированной ткани и многослойность в одежде. Для жаркого лета лучше всего подойдут топы в бельевом стиле на тонких бретелях от бутика эксклюзивной одежды Michal Negrin. Цветочный принт и растительные узоры на изделиях дополнены сверкающими кристаллами Swarovski. Отличительные черты бренда — романтичные наряды, цветочные принты, вышивка и кристаллы.

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Обладательницы пышных форм (D+) должны в первую очередь грамотно подбирать нижнее белье. Бюстгальтеры-минимайзеры, модели с формованными и шитыми полноразмерными чашками обеспечат комфорт и должную поддержку. Скрыть большую грудь можно с помощью блуз и платьев с рукавом реглан, неглубокого V-образного выреза, рубашек мужского кроя. Размер ноги 40+

Во-первых, желательно носить обувь на каблуке высотой хотя бы пять сантиметров. Во-вторых, выбирать модели с закругленным, а не заостренным мыском. В-третьих, лучше, если обувь будет не однотонная, а например, с контрастным мыском. Из однотонной предпочтительнее оттенки бежевого. С осторожностью стоит носить босоножки T-strap и богато декорированную обувь. Платформу лучше заменить танкеткой, балетки — лоферами, сандалии — лаконичными босоножками на высоком каблуке. Узнайте, что носить, чтобы выглядеть стройнее:

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