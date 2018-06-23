10 самых модных брендов от знаменитостей

Интернет и модные журналы то и дело доносят новости — снова знаменитость создала собственный бренд одежды, обуви или украшений. Скептики начинают насмешливо хмурить брови — конечно, громкое имя поможет рекламе и дизайн можно будет при случае заказать. Оптимисты и почитатели звездных талантов радуются: носить одежду, придуманную кумирами, — еще один способ показать им свою любовь. Ну а те, кто знают толк в моде, оценивают несомненные достоинства этой одежды. 10 марок одежды, придуманных знаменитыми людьми: вам они тоже наверняка понравятся.

Риз известна своей активной жизненной позицией и оптимизмом, так что ничего удивительного, что ее энергии хватает еще и на создание собственного бренда. Название сложено из имен обожаемых с детства бабушки и дедушки, и проект скорее предлагает очень уютный и трогательный стиль жизни, а не просто манеру одеваться. Это весьма женственные платья и сарафаны, блузы с затейливым узором и комбинезоны с вышивкой, легкие невесомые юбки и топы — все пронизано духом юмора и элегантности ярких 70-х.

Сама актриса утверждает, что ее одежда одновременно шикарная и универсальная. Мы же продолжим: это бренд для женщин, которым не страшно казаться быть смешными и сексуальными одновременно, для кого слова «пин-ап» — не просто звук, но целая философия, кто уверенно шагает по жизни, но предпочитает делать это на высоких каблуках и в легкомысленно развевающейся юбке с ярким принтом. Наконец, это та одежда, в которой комфортно: миди-платья, юбки-годе сложного кроя, блузы в рюшах. Аксессуары можно подобрать там же — это сумки и ювелирные украшения.

В последнее время это имя постоянно на слуху и все, к чему прикасается певец, становится невероятно успешным. Та же история вот уже больше десятилетия наблюдается с линией одежды, которую он придумал совместно с другом детства Трэйсом Алайя еще в 2005 году. Несмотря на явно мужское имя в названии, бренд производит добротную и стильную одежду из денима для мужчин и женщин, это повседневный шик со спортивным уклоном.

Этот модный бренд появился задолго до того, как папа модельера занял высокий пост, и продажи шли себе вполне успешно — но настоящий взлет случился именно в прошлом году, и тут уж причины очевидны: на семью президента всегда обращено внимание жадной до сенсаций публики. Сейчас продажи взлетели просто до небес, но, честно говоря, в этом нет ничего слишком удивительного, одежда того действительно заслуживает: лаконичные и женственные жакеты, элегантные блузы, брюки и костюмы. Ничего лишнего и каждая линия на своем месте. Отточенный и «умный» стиль.

Вряд ли кто-то стал бы ожидать, что модель с такой фигурой будет продавать комбинезоны для беременных или бесформенные балахоны, правда? Вот и Хайди такая идея в голову не пришла, зато она успешно придумывает роскошные и практичные модели нижнего белья. Это очень сексуально, невероятно удобно и потрясающе красиво; кроме того, нам всем очень повезло, что в свои 44 модель продолжает сама рекламировать новинки — одним это служит уроком, другим — примером, и всем нам — сплошным поводом для радости.

Tropic Of С: Кэндис Свейнпол

Еще одна молодая, но заметная и интересная марка белья, которую придумала модель. Ангел Victoria’s Secret, пройдя километры подиумов по всему миру в лучшем на свете белье, определенно сумела понять, что же нужно, чтобы женщины были довольны. Это купальники, в которых удобно плавать и хорошо просто прогуливаться по пляжу — внимание окружающих будет точно обеспечено.

Однажды к неописуемому ужасу фанатов Джессика Симпсон решила прекратить сольную карьеру и заняться семьей и модой — и с тех самых пор у нее прекрасно получается по обоим пунктам двигаться в правильном направлении. Сегодня это роскошный и ироничный стиль «бохо»: джинсы, жилетки, юбки с воланами, рюшами и бахромой. Разумеется, коллекция сопровождается яркими интересными аксессуарами.

Логично, что брендов, делающих довольно разную по настроению одежду, два: девушек, хотя они и выглядят совершенно одинаково, тоже две. Сестры Олсен завершили экранную карьеру в юном восемнадцатилетнем возрасте и решили развиваться в других направлениях. Их не раз признавали самыми стильными на красных дорожках мира, так что успех в дизайне одежды вполне закономерен: это расслабленный и люксовый бохо-шик с креном во взрослую элегантность и женственная одежда для подросших хулиганок, умеющих находить повод повеселиться в любой ситуации.

Яркая звезда 90-х всегда шила себе одежду сама: еще в детстве она создавала себе костюмы для спектаклей в школе и выступлений в составе различных ансамблей. Потом настал период отличных песен — между прочим, в клипах многие вещи — тоже собственного сочинения, не только музыка со стихами. А в 2003-м Гвен решила взяться за дело по-серьезному, с изрядной долей юмора и тонким чувством прекрасного. Коллекции, которые придумывает певица, представляют собой довольно интересный микс из аниме, буйного регги и яркой индийской этники. Многим знаменитостям, к слову, очень нравится — да и цены довольно демократичные.

Наверняка будет правильным сказать, что появления этой модной марки с нетерпением ожидали все поклонники «Секса в большом городе»: то, что оказалось не по силам Керри Бредшоу, очень хорошо получилось у Сары Джессики Паркер. Конечно же, это обувь — такие туфли, в которых просто нельзя не чувствовать себя элегантной, успешной, яркой, сексуальной и независимой одновременно. Свадебная линейка заслуживает отдельного упоминания — это воплощенный шик и комфорт.