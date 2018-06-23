Юлия Барановская на премии Муз-ТВ 2018 испортила фигуру слишком объемным платьем

Фото: архивы пресс-службы

Совсем недавно прошло одно из самых значимых событий в области популярной музыки — «Премия Муз-ТВ 2018». В этом году премия получила название «Трансформация» и предполагала полное перевоплощение артистов. Удалась ли трансформация у Юлии Барановской, рассудит наш эксперт по моде.

Комментарий эксперта:

Эксперт по моде Ася Рязанкина*.

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.

— Миниатюрная Юлия Барановская вообразила себя главной героиней фильма «Черный лебедь», не иначе. Но получился не лебедь, а цыпленок, потерявшийся в многослойных складках драпировки.

Наряд утяжелил силуэт и укоротил Юлии ноги, а сочетание разных фактур сделало фигуру бесформенной, поэтому Юлия просто потерялась в своем платье. Я вообще бы не советовала девушкам небольшого роста и худощавого телосложения подобные сложносочиненные и громоздкие наряды.