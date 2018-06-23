Ещё
Юлия Барановская на премии Муз-ТВ 2018 испортила фигуру слишком объемным платьем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юлия Барановская на премии Муз-ТВ 2018 испортила фигуру слишком объемным платьем 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Юлия Барановская с сыном
Фото: архивы пресс-службы
Совсем недавно прошло одно из самых значимых событий в области популярной музыки — «Премия Муз-ТВ 2018». В этом году премия получила название «Трансформация» и предполагала полное перевоплощение артистов. Удалась ли трансформация у Юлии Барановской, рассудит наш эксперт по моде.
Комментарий эксперта:
Эксперт по моде Ася Рязанкина*.
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Миниатюрная Юлия Барановская вообразила себя главной героиней фильма «Черный лебедь», не иначе. Но получился не лебедь, а цыпленок, потерявшийся в многослойных складках драпировки.
Наряд утяжелил силуэт и укоротил Юлии ноги, а сочетание разных фактур сделало фигуру бесформенной, поэтому Юлия просто потерялась в своем платье. Я вообще бы не советовала девушкам небольшого роста и худощавого телосложения подобные сложносочиненные и громоздкие наряды.
Teleprogramma.pro: последние новости
Скачки «Радио Монте-Карло»: шляпа за 300 тысяч рублей не спасла образ Сергея Зверева Неудачный эксперимент с цветом: Дакота Джонсон испугала бледностью Модный приговор: названо количество убитых животных ради нарядов Виктории Бекхэм
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «страшные» последствия отказа от курения34
Йовович показала плоскую грудь и небритые подмышки19
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях4
Женские недостатки, от которых мужчины без ума21
53-летняя Эппле похвасталсь результатом пластики6
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение