Единственная выпускница деревни Ермаково Виктория Соколова — в Петербурге

Виктория Соколова — единственная выпускница своей школы в деревне Ермаково Ярославской области. Она уже сдала на отлично ЕГЭ по русскому языку и математике, ждет результатов теста по правоведению. Но сегодня она наверняка думает не об экзаменах. Для того, чтобы отпраздновать окончание школы, необходимо выбрать самое красивое выпускное платье.

— Я платья не особо ношу, поэтому даже представить, какое оно будет, и даже в мыслях представить, какое я хочу, я тоже не могу. Поэтому надо его увидеть и решить.

Шокировать публику Вика не планирует. Платье будет не длинным и не слишком коротким. В отличие от многих девчонок, которые еще полгода назад начали выбирать наряд, макияж и прическу, эта девушка в панику не впадает.

До момента решающего выбора еще есть время, а пока нужно устроиться в гостинице и ощутить себя в прекрасном Петербурге. Виктория признается, пока еще не успела оценить красоту города, нужно сначала увидеть хотя бы главные его достопримечательности. Только освоившись и прогулявшись по городу, Виктория с мамой отправляются в салон, где находят лучший вариант — темно-вишневое, все-таки длинное в пол, с роскошной плиссированной юбкой. Как кстати оно подходит к «Алым парусам»!

Пятый канал будет вести трансляцию шоу «Алые паруса» сразу с 50 камер. Телезрители увидят не меньше Виктории и остальных выпускников. Сотни миллионов рублей, несмотря на санкции, выделенные Акционерным Банком «РОССИЯ» вложены не просто в праздник, а в поддержку молодежи — будущего России.

Генеральные репетиции шоу завершены, еще немного и 50 тысяч залпов раскрасят Петербургское небо невероятными картинами. Вместе с Банком РОССИЯ, полувековой юбилей «Алые паруса» отметят самым ярким шоу в своей истории.

Акционерный Банк «РОССИЯ» — Вместе с РОССИЕЙ!