Выпускницам Дубны придется потратить порядка 17 тысяч рублей на создание праздничного образа

В эти дни девушки бросили все свои силы на поиски того самого платья, в котором будут блистать на выпускном вечере. Во сколько обойдется создание образа на этот особенный праздник в Дубне — выясняла корреспондент «360».

Источник фото: телеканал «360»

В среднем цена на платье в Дубне варьируется от 7 до 13 тысяч рублей. Есть и бюджетные варианты — за 3 тысячи. Все зависит от качества производства, длины, ткани и, конечно, трендов на сезон.

«В прошлом сезоне у нас были в моде пайетки: двусторонние, односторонние пайетки. Потом они переросли немножко в Новый год. Сейчас в этом сезоне очень актуальны различные рюши, горошек, также в тренде — фиолетовый цвет, оттенки фиолетового, лаванда», — говорит основатель бренда женской одежды Кристина Потапова.

Источник фото: телеканал «360»

Многие девушки решают сшить платье на заказ. Цена на индивидуальный пошив разная — зависит от того, насколько сложный дизайн придумала заказчица.

«Средняя стоимость пошива вообще по Дубне где-то от 3-х тысяч до 6-7, наверное, тысяч без учета ткани. То есть ткань покупается отдельно, выбирается отдельно, либо ткань может сам заказчик предоставить», — рассказывает Кристина Потапова.

Выбор платья — не единственная затрата в подготовке к главному вечеру. Макияж и прическа — неотъемлемые части образа. Цена на прическу зависит от сложности, в этом сезоне дамы выбирают легкие локоны или греческие косы. В среднем это стоит две тысячи рублей. Макияж предпочитают натуральный, акцент делают на естественности.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге средняя стоимость женского образа на выпускной обойдется где-то в 17 тысяч рублей: платье — в среднем 10 тысяч рублей; туфли — примерно 3 тысячи рублей; макияж, прическа, маникюр — порядка 4-х тысяч.

Но во сколько бы ни обошелся праздничный образ, главное — сделать этот вечер запоминающимся, считают выпускницы. Торжества, по традиции, пройдут в Дубне в конце июня.