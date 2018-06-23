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«В таком халате в люди можно!»: Марина Александрова удивила изысканным стилем в Лондоне
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«В таком халате в люди можно!»: Марина Александрова удивила изысканным стилем в Лондоне 

Eva.ru 35 минут назад
Фото: Eva.ru
Артистка Марина Александрова появилась на светском мероприятии в Лондоне в довольно необычном наряде. В ее длиннополой клетчатой верхней одежде публика с изумлением идентифицировала халат, однако что и говорить — в таких халатах можно смело появляться в обществе и при этом быть на высоте.
Популярная актриса Марина Александрова всегда отличалась тонким и изысканным вкусом, что неизменно отражалось и на ее нарядах. Темноволосая красавица с сияющей улыбкой запомнилась зрителям не только как талантливая актриса, но и как стильная светская львица, чьим модным гардеробом можно бесконечно восторгаться. Однако сейчас в тренде находятся весьма спорные образы, и, главное, балом правит пижамный стиль, что особенно заметно по красным дорожкам недавнего кинофестиваля в Сочи — отечественные звезды одна за другой выходили в халатах и домашних нарядах, огорчая поклонников столь непрезентабельным внешним видом. Приоделась согласно законам моды и Марина Александрова, однако в отличие от своих коллег звезда продемонстрировала, что халат халату рознь и даже в пижамном стиле можно не ударить в грязь лицом на серьезных мероприятиях.
Марина появилась на презентации новой коллекции Тиффани в брюках и футболке, а сверху в качестве верхней одежды накинула клетчатый халат с кантом, чья расцветка вызывала стойкие ассоциации с жакетом. Удивленные такой подменой, поклонники буквально рассыпались в комплиментах, отмечая, что это, пожалуй, один из самых удачных выходов в пижамном стиле среди отечественного бомонда. «Александрова всегда красота! Я не перестаю восхищаться ее стилем» «Марина, вы просто прекрасно выглядите, и очень достойно, я ни за что бы не сказала, что вы в халате!» «Очень роскошный образ! Выше всяких похвал!» «Ну что тут скажешь, в таком халате в люди можно! Он даже на халат то и не похож»
Однако изумление от наряды Марины не идет ни в какой сравнение от шока, который испытали поклонники, узнав, каким аппетитом обладает столь стройная и изящная актриса. Обильный завтрак Александровой огорошил обывателей, которые признались, что лопнут, если попытаются осилить такой стол.
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