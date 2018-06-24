Модное женское нижнее белье 2018: новинки, фото

Каждая женщина должна тщательно подходить к созданию своего стилистического образа. Даже те элементы одежды, которые являются недоступными для посторонних взглядов, подвергаются не менее критической оценке. Наравне с остальными предметами гардероба, модные тенденции, касающиеся стильного нижнего белья, также регулярно развиваются. ​

Стилистической модернизации подвергаются все элементы одежды, относящиеся к категории нижнего белья. Многие дизайнерские коллекции уже представили основные модные тренды этого сегмента для 2018 года. Посмотрим фото-новинки ниже.

Подбор комплекта нижнего белья в классическом стиле

Большая часть представительниц прекрасного пола отдает предпочтение белью классического фасона с кружевной отделкой. Кружево, ассоциирующееся с романтическим стилем, способно смягчить даже самый строгий образ.

В арсенале любой женщины найдется черный или белый комплект нижнего белья с ажурной отделкой лифа. Эти классические комплекты считаются повседневными, их можно одеть под платье с глубоким декольте, полупрозрачную блузку или плотно прилегающую водолазку.

Актуальным трендом 2018 года считается лиф фасона балконет с бретелями очень узкой толщины. Не менее красиво смотрятся модели лифов, кружевная отделка которых плавно переходит в бретели. Низ такого бельевого комплекта также дополняется ажурным изделием, отделанным кружевом.

Стилисты рекомендуют в этом сезоне отдавать предпочтение комплектам, выполненным в одном цветовом тоне, которыми могут быть: белоснежный, бордовый, шоколадный, кремовый или черный. В 2018 году очень модными считаются кружевные комплекты нижнего белья, декорированные вышивкой, способной прекрасно вписаться в узор ведущего кружевного материала, используемого в изделии и замечательно дополнить его.

Посмотрим фото-коллекцию, где предоставлены новинки летнего сезона.

Мода на спортивное нижнее белье в этом году

Спортивное нижнее белье в наступившем сезоне представлено огромным разнообразием фасонов и расцветок. Ведущей модной тенденцией в 2018 году стали комплекты спортивного нижнего белья, верх которых состоит из лифа-«боксерки», расцветка которого может быть самой разнообразной.

Также сейчас будет смотреться очень модно комплект спортивного нижнего белья с принтом в виде строгих геометрических узоров.

Очень актуально в этом модном сезоне комплекты спортивного нижнего белья закрытого типа, щедро декорированные вышивкой или вставок, выполненных из лоскутков ткани самых неожиданных расцветок.

При подборе комплекта нижнего белья в спортивном стиле, следует тщательно исследовать материал, используемый для его пошива. Тканевая материя должна пропускать воздух и не быть слишком плотной. Необходимо убедиться, что изделия способны свободно растягиваться, чтобы после приобретения не столкнуться с проблемой натирания или отсутствия свободы движений.

Стильные бесшовные комплекты нижнего белья 2018

Сейчас в любой торговой точке, занимающейся реализацией одежды, представлен огромный ассортимент бельевых комплектов, исполненных по различным фасонам, из разнообразных видов материи, декорированные на любой вкус. Однако, самым важным критерием при подборе этого предмета гардероба считается удобство в процессе ношения.

Бесшовные модели нижнего белья чаще всего приобретают молодые женщины, предпочитающие облегающую одежду, с целью визуально скрыть наличие нижнего белья. При помощи бесшовного белья можно скорректировать едва заметные дефекты фигуры.

Изделия с пуш-ап-эффектом рекомендованы представительницам прекрасного пола, которых не устраивает своя фигура, с целью зрительно увеличить формы.

Нововведением 2018 года являются модели модных пуш-ап-лифов, оборудованных специальными карманами, куда помещаются вкладыши из силикона или поролона. Такое нижнее белье понравится дама с маленькой грудью. Узнаем, какие фото-новинки в тренде в летнем сезоне.

Соблазнительное белье 2018

Комплект соблазнительного белья должен завораживать и великолепно дополнять эффектный образ. Такой тип нижнего белья должен гармонично сочетаться со стилистикой вечернего образа. К примеру, под платье для вечернего выхода с глубоким вырезом и открытыми плечами необходимо надеть поддерживающее бра.

Актуальным вариантом в этом сезоне станет силиконовый лиф или модель с низко расположенной застежкой. Под облегающий классический костюм или приталенное платье рекомендуется подобрать утягивающее нижнее белье с функцией коррекции фигуры.

Не менее модным приобретением станет эротическое нижнее белье пастельного оттенка с неординарной отделкой или вырезом особенной формы.

Свадебное нижнее белье в 2018 году

Подобранный комплект свадебного нижнего белья должен идеально дополнять образ невесты. Выбор праздничного комплекта осуществляется только после приобретения свадебного платья.

Приобретать комплект следует, основываясь на основной расцветке платья, фактуры материи, отделки вышивкой или прочих декоративных элементов. Нижнее белье должно быть выполнено в едином оттенке со свадебным платьем, нисколько от него не отличаясь. Ни одна деталь бюстгальтера не должна быть видной из-под платья.

Чтобы свадебный наряд не смотрелся вульгарно, недопустимо использование силиконовых бретелей и застежек. При креплении верха свадебного наряда на шее, фасон лифа необходимо подбирать соответствующий.

Подбор нижнего белья — важный пункт в деле составления модного индивидуального образа в 2018 году. Стилисты рекомендуют приобрести несколько комплектов в разном направлении на все случаи жизни. Предоставленные фото-новинки помогут сделать свой выбор.