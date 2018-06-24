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Платье с «голым» верхом, юбка-колокол и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
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Платье с «голым» верхом, юбка-колокол и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе 

Passion.ru 44 минуты назад
Фото: Passion.ru
На этот раз лидером по количеству модных провалов звезд стала церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards, прошедшая в Лос-Анджелесе. Лепестки искусственных цветов на сосках, платье с низом, похожим на перевернутый таз, траурный бант на голове… В общем, смотрите сами.
Джастина Валентайн
Джастина Валентайн появилась на красной дорожке в платье с абсолютно прозрачным верхом и продемонстрировала голую грудь, усыпанную искусственными белстящими цветами. Еще более эпатажным и странным наряд получился благодаря огромным плечам и ремню с баской. Но и этого Джастине показалось мало. Окончательно нас добил маникюр певицы, накручивавшей на пальцы с огромными цветными когтями пряди ярко-красных волос.
Холзи
Холзи, как правило, пытается продемонстрировать на красных дорожках максимум обнаженного тела. Не стала исключением и нынешняя церемония MTV, на которой певица появилась в асимметричном платье с разрезом почти до интимного места и двумя полосками ткани на груди.
Зендая
Зендая изуродовала фигуру очень странным платьем с юбкой-колоколом, похожей на перевернутый таз. Кроме того, оттенок кожи, из которого оно было сшито, смотрелся не слишком аппетитно.
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон вышла на красную доорожку в какой-то куче красной ткани, свисавшей со всех сторон. Как она вообще умудрилась не запутаться во всем этом и не упасть?!
Кэтрин Лэнгфорд
Кэтрин Лэнгфорд выбрала экстравагантный наряд в виде платья, под которым были штаны. В целом не так уж и плохо. Но благодаря своему огромному траурному черному банту на голове Кэтрин заслуженно попала в список модных провалов.
Chloe x Halle
Девушки из группы Chloe x Halle были похожи на сестер, пришедших на сельскую дискотеку в сшитых из покрывал платьях. Добавить изюминку своим образам они решили с помощью длинных черных перчаток и поясов-веревок. Все-таки стоило более внимательно и критично посмотреть на себя перед этим фееричным выходом.
Аджиона Алексус
Аджиона Алексус надела верх от бикини и пляжные короткие шортики, а сверху накинула то ли марлю, то ли рыболовную сеть.
Томми Дорфман
Возможно, мы слишком консервативны, но к такому пока не привыкли. Томми Дорфман решил выйти на красную дорожку в пиджаке, галстуке и… мини-юбке, из-под которой игриво выглядывала белоснежная рубашка. Смело.
Виктория Монет
Виктория Монет явно перепутала пляж с красной дорожкой.
Аврора Иргай
Победительницей в номинации «чудо в перьях» на прошедшей неделе стала Аврора Иргай в своем комплекте из расшитого блестками топа и юбки со страусиными перьями.
Фото: globallookpress
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