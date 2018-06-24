Платье с «голым» верхом, юбка-колокол и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

На этот раз лидером по количеству модных провалов звезд стала церемония вручения премии MTV Movie & TV Awards, прошедшая в Лос-Анджелесе. Лепестки искусственных цветов на сосках, платье с низом, похожим на перевернутый таз, траурный бант на голове… В общем, смотрите сами.

Джастина Валентайн

Джастина Валентайн появилась на красной дорожке в платье с абсолютно прозрачным верхом и продемонстрировала голую грудь, усыпанную искусственными белстящими цветами. Еще более эпатажным и странным наряд получился благодаря огромным плечам и ремню с баской. Но и этого Джастине показалось мало. Окончательно нас добил маникюр певицы, накручивавшей на пальцы с огромными цветными когтями пряди ярко-красных волос.

Холзи

Холзи, как правило, пытается продемонстрировать на красных дорожках максимум обнаженного тела. Не стала исключением и нынешняя церемония MTV, на которой певица появилась в асимметричном платье с разрезом почти до интимного места и двумя полосками ткани на груди.

Зендая

Зендая изуродовала фигуру очень странным платьем с юбкой-колоколом, похожей на перевернутый таз. Кроме того, оттенок кожи, из которого оно было сшито, смотрелся не слишком аппетитно.

Тесса Томпсон вышла на красную доорожку в какой-то куче красной ткани, свисавшей со всех сторон. Как она вообще умудрилась не запутаться во всем этом и не упасть?!

Кэтрин Лэнгфорд

Кэтрин Лэнгфорд выбрала экстравагантный наряд в виде платья, под которым были штаны. В целом не так уж и плохо. Но благодаря своему огромному траурному черному банту на голове Кэтрин заслуженно попала в список модных провалов.

Chloe x Halle

Девушки из группы Chloe x Halle были похожи на сестер, пришедших на сельскую дискотеку в сшитых из покрывал платьях. Добавить изюминку своим образам они решили с помощью длинных черных перчаток и поясов-веревок. Все-таки стоило более внимательно и критично посмотреть на себя перед этим фееричным выходом.

Аджиона Алексус

Аджиона Алексус надела верх от бикини и пляжные короткие шортики, а сверху накинула то ли марлю, то ли рыболовную сеть.

Томми Дорфман

Возможно, мы слишком консервативны, но к такому пока не привыкли. Томми Дорфман решил выйти на красную дорожку в пиджаке, галстуке и… мини-юбке, из-под которой игриво выглядывала белоснежная рубашка. Смело.

Виктория Монет

Виктория Монет явно перепутала пляж с красной дорожкой.

Аврора Иргай

Победительницей в номинации «чудо в перьях» на прошедшей неделе стала Аврора Иргай в своем комплекте из расшитого блестками топа и юбки со страусиными перьями.

Фото: globallookpress