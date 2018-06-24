В комплектах, с джинсами и даже джоггерами: изучаем, как звезды носят кроп-топы

Кроп-топы — приятный привет из 90-х — до сих пор находятся на пике популярности. Эти укороченные топы пленили модниц своей универсальностью и возможностью лишний раз подчеркнуть сексуальность. Но как, с чем и куда? Instagram-звезды дают мастер-класс.

Самый простой в исполнении образ с кроп-топом — это сочетание верха и низа из одного комплекта. Причем вариации могут быть самыми разными. Рита Ора выбирает кричащий костюм, буйство красок и многочисленные принты. Образ певицы выглядит дерзким и модным одновременно. Дуа Липа тоже предпочитает комплекты — популярный горох и женственные рюши и так на пике популярности, а в сочетании с топом образ получается максимально стильным.

Но диапазон сочетаний с кроп-топами на этом отнюдь не ограничивается! Удивительно, как этот, казалось бы, спортивный предмет одежды вписывается в эстетику casual. Мария Миногарова сочетает топ с классическим костюмом, а Габриэль Канесиль — с твидовой юбкой. Возможно, такой образ и не пройдет рабочий дресс-код, но как вариант для вечернего выхода вполне подходит.

Не стоит и говорить, что это главный тренд летнего сезона. И обусловлено это скорее удобством. В сочетании с шортами, джинсами, легкими брюками кроп-топ выглядит органично и совсем не вызывающе.

Но если все-таки у тебя цель — подчеркнуть сексуальность, то бери пример с Деми Роуз и Ким Кардашьян . Для этих звезд кроп-топ точно must-have. Самое главное — не переборщить и сбалансировать уровень откровенности. Между сексуальностью и моветоном очень тонкая грань!

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Instagram