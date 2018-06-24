8 способов сделать старую джинсовку стильной

1. Нашивки и значки

Самый простой и самый быстрый способ изменить джинсовку до неузнаваемости. Забудьте все, что мы говорили о чувстве меры, лепите все, что смогли найти в магазинах: лейблы, названия любимых групп, мультяшных героев, губы, молнии, стрелы и другие эмоджи.

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2. Кружево

Пришить кружево можно на карманы или рукава, украсить воротник или спинку. Чем хаотичнее будет ваш декор, тем интереснее! Задача посложнее — удалить старую спинку и заменить ее кружевом. Но имейте в виду, этот вариант хорош сам по себе, так что не надо добавлять сюда нашивок, стразов и бусин.

3. Вышивка

Если вам самой коротать вечера за пяльцами лень, можно обратиться за помощью к любимой бабушке или отправиться в ближайший секонд-хенд в надежде отыскать там вещицу с приличной вышивкой. Нашли? Отлично, пришивайте на спинку — там она будет смотреться очень стильно.

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4. Потертости и дыры

Дырявить куртку или джинсы надо острыми ножницами, только не забудьте подложить под ткань металлическую или деревянную дощечку, чтобы не задеть другую сторону куртки.

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5. Бусины, клепки, пайетки и стразы

Это пункт для тех, кто любит яркий декор. Все эти прелести продаются в любом магазине для рукоделия. Вы можете расшить перламутровыми бусинами всю джинсовку, украсить воротник и места над карманами клепками, на плечи приклеить стразы, каменья или шипы, а на спинке разместить аппликацию из бисера и пайеток. Разумеется, не все сразу, а что-то одно.

6. Цвет и омбре

Меняем цвет джинсы при помощи старой доброй белизны. Если ровного перехода добиться не получится, не беда, хаотичные разводы тоже смотрятся отлично. Кстати, при помощи отбеливателя и булавки можно нанести на ткань ровные полосы или сделать рисунок.

7. Заплатки

Если вы решили украсить свою куртку при помощи заплаток, вовсе не обязательно резать ее — вы можете нашить куски ткани поверх. Вариантов декора тут тоже предостаточно: неон, вышивка, коллаж из старых джинсов и многое другое. Одно табу: леопард.

8. Рисунки

Не ограничивайте себя примерами ниже. При помощи фломастеров по ткани, специальных красок и своей бурной фантазии вы сможете создать из джинсовой куртки настоящее произведение искусства!

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