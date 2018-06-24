Для тех, кто в море: модные правила путешествия на яхте

Одежда

Для начала выберем одежду, которая будет уместно смотреться во время круиза. Идеальный материал для морских приключений — это хлопок, поэтому постарайтесь уделить ему побольше места в своем летнем гардеробе. Бело-сине-красные линии — классический вариант морского принта, однако любительницам экспериментов необязательно придерживаться такой строгой гаммы. «Морской» фасон — приталенное поло и расклешенные брюки — подходят любому типу фигуры и скроют все недостатки. При подборе платья для прогулок на яхте следует руководствоваться принципом «Чем проще, тем лучше». Предпочтительнее всего выбирать благородные, изысканные силуэты в сдержанной цветовой гамме, однако не стоит забывать о том, что горизонтальные полоски имеют тенденцию «расширять» фигуру.

Купальник

Прыгать с яхты в море необязательно, а вот позагорать на палубе в роскошном купальнике насыщенного цвета — святая необходимость. Кстати, на сайте сервисы для аренды яхт и катеровGetBoat.com постоянно обновляется список самых актуальных направлений сезона. Например, в этом сезоне получить идеально ровный золотистый загар получится у берегов Корсики, Капри или Кубы — главное подобрать идеальный купальник с завышенной талией и аристократичным лифом-балконет.

Обувь

Сразу оговоримся насчет обуви — оставьте любимые туфли на каблуках дома! Палуба яхты изготавливается из дорогого тикового дерева, которое просто-напросто не выдержит острые шпильки, поэтому вам отлично подойдут обычные матерчатые кеды, мокасины или кроссовки на белой нескользкой подошве. Да и вообще, в них будет удобнее, чем «на Лубутенах».

Аксессуары

Остромодный оверсайз, элегантный кошачий глаз, круглая форма в толстой оправе с прозрачными стеклами или эффектное зеркальное отражение — грамотно подобранные к образу солнцезащитные очки превратят каждый выход на палубу в настоящее шоу. И, конечно же, берем с собой стильную шляпу с широкими полями, которая укроет и от сильного ветра, и от палящего солнца.

Must have

Также помним о всяких необходимых во время морской прогулки мелочах: солнцезащитный крем с высоким уровнем SPF, маска для дайвинга, таблетки от морской болезни, белая хлопковая бандана и прочие вещи сделают ваш отдых на яхте не только незабываемым, но еще и очень комфортным.