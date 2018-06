С чем носить шорты в городе: 10 отличных сочетаний

Джинсовые шорты и принтованная рубашка

Если сомневаетесь, с чем носить шорты в городе, стоит попробовать это незатейливое сочетание. Клетчатая или полосатая рубашка найдется в гардеробе у каждой женщины. Рукава лучше небрежно подвернуть, а рубашку обязательно заправить в шорты. Слиперы или другая обувь без каблука завершат образ. Для более утонченного лука можно надеть лаконичные босоножки, а запястья украсить массивными браслетами. Добавят образу изысканности браслеты из стали со вставками из граната и кубического циркония от DEN`O и Pistachio.

Браслет DEN`O

Браслет Pistachio

Джинсовые шорты и бралетт

Джинсовые шорты с высокой посадкой позволяют сочетание с кроп-топами и кружевными или атласными бралеттами. Сохранить загадочность помогут жакет, пиджак в мужском стиле или кардиган, которые стилисты советуют оставить расстегнутыми. В таком ансамбле уместной будет только обувь на каблуке — мюли или босоножки. Сочетайте образ с бархатными бежевыми или замшевыми светло-коричневыми босоножками от CORSOCOMO — и смело отправляйтесь на вечеринку.

Босоножки замшевые CORSOCOMO

Босоножки бархатные CORSOCOMO

Джинсовые шорты и верх из денима

Беспроигрышным вариантом для города будет также комбинация в стиле total look. Джинсовые шорты, рубашка с длинным или коротким рукавом из тонкого денима, гладиаторы, кеды, слипоны или кроссовки, трендовые очки — и вы звезда стритстайла. Если total look вам не по душе, под расстегнутую рубашку можно надеть белую футболку или майку. Комбинация в стиле total look будет удачно сочетаться с кожаными кроссовками или кедами с принтом от Milano Moda.

Кроссовки ATTILIO GIUSTI LEOMBRUNI

в Milano Moda

Кеды с металлическим мыском STAU

в Milano Moda

Джинсовые шорты, блейзер и маленькая сумка

С джинсовыми шортами можно создать довольно элегантный лук. Достаточно надеть блейзер, лодочки в тон, а в качестве аксессуара взять мини-версию сумки любимого бренда (не путать с клатчем). Блейзер можно не надевать, а просто накинуть на плечи. Дополните образ изящной сумочкой из экокожи вишневого или темно-зеленого цвета, их вы можете приобрести в интернет-магазине GRIZZLY.

Женская сумка Ors Oro в GRIZZLY



Женская сумка Ors Oro в GRIZZLY



Льняные шорты и шляпа

Сложно представить что-то более легкое для жаркого лета в городе, чем свободные льняные шорты. В этом сезоне особенно актуальны лавандовый и синий оттенки. Незаменимыми аксессуарами в таком аутфите будут шляпа и босоножки или сандалии с большим количеством переплетений и ремешков. В качестве верха можно выбрать топ в бельевом стиле, принтованную или однотонную блузу молочно-белого цвета. Удачно к этому образу подойдет топ в бельевом стиле пастельного или коричневого оттенка от модного дома Ianis Chamalidy.

Топ IanisChamalidy



Топ IanisChamalidy



Кожаные шорты и белый лонгслив

Кожаные шорты свободного кроя с высокой посадкой в городе тоже смотрятся уместно, если знать, как правильно их сочетать. В этом случае чем лаконичнее комбинация, тем лучше. Это может быть белый лонгслив или блуза самого простого кроя, бежевые босоножки с контрастным ремешком, сумка-конверт, часы или ремень. Можно накинуть блейзер нейтрального оттенка. Костюм с шортами и контрастный топ Если вы любите выделяться из толпы, стоит приобрести костюм с шортами и сочетать его с контрастным топом и любимой обувью. Он выглядит не так официально, как офисный костюм (хотя если дресс-код позволяет, то можно носить его и в офис), и не так расслабленно, как джинсовые шорты. Поэтому женщины за 40, которые не осмеливаются вводить шорты в свой гардероб, могут начать именно с этого нехитрого комплекта. Короткие шорты и удлиненный жакет или жилет

Игра на контрастах делает любой образ продвинутым и стильным. Так, шорты можно скомбинировать с классической белой блузой или сорочкой, а поверх надеть жакет до середины бедра или удлиненный тонкий жилет. Акценты расставляем с помощью длинного узкого галстука, оригинально завязанного платка на голове или сумке и очков. Светлые шорты и темный верх

Умеренно броско, сдержанно, но стильно выглядят светлые шорты (можно в полоску) и черный или темно-синий топ. При этом аксессуары, сумка и обувь могут быть нейтральных оттенков, а могут и выделяться за счет фасона, принта или размера. Розовые шорты и черно-белый верх

Если вы не представляете свою жизнь без ярких вещей, можно приобрести розовые шорты, но сочетать их все-таки лучше с черно-белыми вещами. К примеру, с молочно-белым топом с черной отделкой или черным кружевным топом и белым блейзером. Подберите стильный лук для лета-2018:

