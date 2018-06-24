Стефано Габбана оскорбил Ариану Гранде

После скандала с Селеной Гомес (Selena), Стефано Габбана (Stefano) решил обратить свое внимание и на других звезд. Напомним, что несколько недель назад дизайнер назвал певицу «уродливой», оставив злой комментарий под ее фотографией в Instagram. После такого выпада бренду; пришлось несладко.

В этот раз Стефано переключился на Ариану Гранде (Ariana). Дизайнер пробежался по фан-страничкам певицы, оставив под постами эмоджи какашек. Он также вернулся к оскорблениям Селены, написав под фотографией с ее изображением «Я тебя ненавижу».

Многие звезды встали на защиту девушек. В том числе Майли Сайрус (Miley Cyrus), которая в прошлом также подвергалась нападкам со стороны известного дизайнера за то, что высказала свое мнение о политике бренда.

Допустим, что в случае с «Ханной Монтаной» речь шла об оскорбленном самолюбии. Но в чем провинились Сел и Ариана?;