Ещё
Стефано Габбана оскорбил Ариану Гранде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стефано Габбана оскорбил Ариану Гранде 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
После скандала с Селеной Гомес (Selena), Стефано Габбана (Stefano) решил обратить свое внимание и на других звезд. Напомним, что несколько недель назад дизайнер назвал певицу «уродливой», оставив злой комментарий под ее фотографией в Instagram. После такого выпада бренду; пришлось несладко.
В этот раз Стефано переключился на Ариану Гранде (Ariana). Дизайнер пробежался по фан-страничкам певицы, оставив под постами эмоджи какашек. Он также вернулся к оскорблениям Селены, написав под фотографией с ее изображением «Я тебя ненавижу».
Многие звезды встали на защиту девушек. В том числе Майли Сайрус (Miley Cyrus), которая в прошлом также подвергалась нападкам со стороны известного дизайнера за то, что высказала свое мнение о политике бренда.
Допустим, что в случае с «Ханной Монтаной» речь шла об оскорбленном самолюбии. Но в чем провинились Сел и Ариана?;
Popcake.tv: последние новости
Меган Маркл чуть не упала на свадьбе Канье Уэст выкинул на помойку 250 пар обуви Ким Кардашьян и сказал ей, что у нее отвратительный гардероб Егор Крид и Дарья Клюкина окончательно перестали общаться
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения жены Безрукова о браке
Жена Уилла Смита сделала интимную пластику
Муцениеце высказалась о романе с Нагиевым2
Названы «страшные» последствия отказа от курения39
Мужской взгляд: «Я работаю, ты — домохозяйка»8
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение