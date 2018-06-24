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Китайские таможенники изъяли партию поддельных кроссовок Nike
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Китайские таможенники изъяли партию поддельных кроссовок Nike 

ИА Синьхуа 1 час назад
Куньмин, 24 июня /Синьхуа/ — Таможенники юго-западной китайской провинции Юньнань конфисковали более 400 пар поддельных кроссовок Nike.
Сотрудники таможни задержали гражданина Вьетнама, который пытался перевезти через границу партию поддельной обуви.
За последнее время юньнаньские таможенники конфисковали более 1000 сумок, часов, поясов, очков и обуви, которые являлись подделкой под такие бренды, как Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Hermes и Prada.
Китай усилил защиту интеллектуальной собственности и борьбу с пиратской продукцией.
В 2017 году в китайских судах было рассмотрено 203 тыс. дел о нарушении прав интеллектуальной собственности, что на 38,38 процента больше, чем годом ранее. -0-
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