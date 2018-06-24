Как из прошлого века: звезды, которые одеваются вопиюще старомодно

Герцогиня Кембриджская Кэтрин

Наш хит-парад открывает всенародная любимица герцогиня Кембриджская Кейт. С одной стороны, мы понимаем, что по протоколу она не может себе позволить разряжаться в пух и прах, выбирать наряды из подиумных коллекций, но ведь королева Иордании Рания выглядит гораздо эффектнее, соблюдая все те же жесткие рамки дресс-кода. То есть дело не в нравах королевского двора и строгих принципах королевы Елизаветы II , а именно во вкусе самой Кейт. У нее есть две крайности: одеться как соседская девчонка (джинсы и рубашка в клетку или платье демократичной марки, например, Zara или Banana Republic) или как великосветская англичанка — легкое пальто поверх платья, все длиной до колена. В обоих вариантах она выглядит старомодно. В первом случае создается впечатление, будто она только-только начала формировать свой гардероб и боится показаться безвкусной; а во втором кажется, что герцогиня старше своих лет. Единственная ее отдушина — вечерние наряды, в которых она смотрится очень эффектно.

Бейонсе

Королева Би растеряла свой лоск. Если раньше она была иконой стиля, то сейчас ее наряды вызывают недоумение — причем не только концертные или для выхода в свет, но и повседневные. Складывается впечатление, что она застряла в прошлом: следует когда-то разработанному стилю, хотя мода давно изменилась. Ультракороткие платья, облегающие тело, как и вызывающие наряды с откровенным декольте, давно пора забыть. Откровенная сексуальность нынче не в моде, а аппетитные формы принято подчеркивать с помощью совсем других вещей.

Кэти Перри

Еще одна певица, буквально застрявшая в своих концертных образах. Дерзкий стиль начала 90-х, конечно, самый цитируемый в наше время (особенно на фотографиях стритстайла), но в интерпретации Кэти Перри он выглядит несколько архаично. Платья с ромашками, высокие черные гольфы и темно-фиолетовые ботинки или кожаное бюстье и клетчатая мини-юбка в складку — это вовсе не так горячо, как кажется.

Будем честны: актриса никогда не была иконой стиля. Впрочем, благодаря стилистам в репортажах с красных ковровых дорожек она часто попадала в рейтинг лучших звездных образов. К сожалению, в повседневной жизни Скарлетт далека от моды. Наряды вызывают много вопросов: актриса без ума от трикотажных кофточек, в которых она с легкостью появляется даже на ТВ-шоу.

Благодаря сестрам-близняшкам Олсен стиль бохо приобрел широкую популярность во всем мире. Богемные платья длиной макси и короткие с пестрым цветочным принтом, эффектные кимоно и одежда с бахромой, казаки и серьги-перья — на их примере мы учились одеваться стильно. И вот сейчас, в зените славы богемного шика, они выглядят… странно. Как будто потерялись в десятилетии.

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