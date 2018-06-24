Объект желания: идеальные комплекты для перелетов от компании S7

Каждая из вещей коллекции имеет не менее пяти различных применений.

Как выглядеть на высоте 10 тысяч метров? Наденешь в аэропорт платье и шпильки — назовут провинциалкой, а прикупишь спортивный костюм — кто-нибудь да пошутит: не из спортзала ли явилась, такая красивая… Больной вопрос всех девушек взялась решить авиакомпания S7 . И вместе с брендом Ruban выпустила одежду для перелетов.

Коллекция состоит из семи универсальных предметов: парка, худи, свободные брюки, несколько футболок, капор и сумка с travel-набором (маска для сна, подушка и тапочки). Все вещи выполнены из мягких материалов (кашемира, хлопка и неопрена) и легко трансформируются: худи превращается в кроп-топ с юбкой и платье, парка — в стильный бомбер и еще 11 вариаций с рукавами или без них. Только представь: один комплект, который можно изменить и создать 19 разных образов!

Нашлось в фантазии дизайнеров и место для шутки. Так, например, на худи оказались координаты Москвы, а на футболке — принт в виде ремня безопасности.

Приобрести лимитированную коллекцию можно в универмаге «Цветной» (магазин Ruban, 4-й этаж) и в шоу-руме Ruban (Камергерский пер., 7/5, стр. 1). Правда, цены кусаются… Так что скорее этот тот самый случай, когда можно посмотреть, подивиться и забыть. Ведь заявленная цена одного такого комплекта на момент старта продаж 55 000 рублей.

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