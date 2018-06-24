«Тут нужны майка и джинсы»: Виктория Боня пришла на футбол в нелепой одежде

Вчера в рамках Чемпионата мира по футболу в Москве прошел матч между сборными Бельгии и Туниса. Среди зрителей игры оказалась Виктория Боня . Сама она осталась под впечатлением от игры, а вот поклонников больше впечатлил ее ужасный наряд.

Почтить своим присутствием стадион «Спартак» решила Виктория Боня, посетив матч Бельгия-Тунис, ведь с начала Чемпионата мира, проводимого в России, среди наших знаменитостей неожиданно появилось огромное количество любителей футбола, ранее тщательно скрывавших свое увлечение. Виктория оказалась болельщицей сборной Бельгии, отметив, что матч получился очень зрелищным. Но среди фанатов самой Бони любителей футбола оказалось не так много, как любителей обсудить одежду. Наряд, выбранный Боней для матча, вызвал недоумение у многих: она надела свитер с длинными рукавами и юбку длины миди, по большей части состоящую из тюля.

Тимуром Соловьевым. Несмотря на героизм Виктории, надевшей свитер в 30-градусную жару на заполненный людьми стадион, ее желание выглядеть стильно не было оценено поклонниками, которые обратили внимание не только на странность такого сочетания в принципе, но и неуместность его на футбольном матче: «Свадебное платье на всякий случай сразу?» «Саратов на выгуле» «Зачем эта юбка? Ни к селу ни к городу! И вроде вкус у Вас есть, но это мимо» «Ну и прикид для футбола» «Прикид это жесть, смени стилистов Бонита. Не твой стиль вообще. Тем более, что это стадион. Тут нужна только майка рваная и джинсы» «Нелепо и смешно выглядит такая одежда на футболе. Село из тебя точно не вывести» Позже в том же наряде Боня появилась в эфире программы «Твоя игра», где смотрела уже матч между Швецией и Германией вместе с Ильей Глинниковым, Юлией Барановской

Жара Виктории явно была нипочем. Впрочем, ей не привыкать — женщина явно активно тренируется, чтобы одеваться тепло при любой погоде. Недавно она шокировала более приземленных фанатов, показавшись в купальнике и босоножках с толстыми носками. Остается только надеяться, что Боня прекрасно осведомлена не только о модных тенденциях, но и новинках для борьбы с излишним потоотделением.