Регина Тодоренко беременна?

Телеведущая, когда-то просавлившаяся участием в телешоу «Орел и решка» давно давала поводы для сплетен: взять хотя бы ее появление на премии МУЗ ТВ. Регина выбрала для красной ковровой дорожки платье с завышенной талией, ниже пояса которого проглядывался округлившийся живот.

Тогда подписчики разделились на тех, кто заподозрил интересное положение Тодоренко, и на тех, кто лишь посмеялся над первыми, уточнив, что такой эффект создал крой платья. Однако, как сообщает Super.ru звезда экрана, действительно, ждет ребенка. На вопрос журналистов о том, можно ли ее поздравлять, Тодоренко ответила утвердительно.

Я так долго об этом мечтала! И теперь дождалась 😊 @prtshow #29июня #пятница #ПятницаСРегиной Стиль — @irushairusha Mua&hair — @yanabuzychkina Платье — @misensceneofficial #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍

Публикация отregina todorenko (@reginatodorenko) 8 Июн 2018 в 9:41 PDT