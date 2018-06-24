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Регина Тодоренко беременна?
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Регина Тодоренко беременна? 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Телеведущая, когда-то просавлившаяся участием в телешоу «Орел и решка» давно давала поводы для сплетен: взять хотя бы ее появление на премии МУЗ ТВ. Регина выбрала для красной ковровой дорожки платье с завышенной талией, ниже пояса которого проглядывался округлившийся живот.
Тогда подписчики разделились на тех, кто заподозрил интересное положение Тодоренко, и на тех, кто лишь посмеялся над первыми, уточнив, что такой эффект создал крой платья. Однако, как сообщает Super.ru звезда экрана, действительно, ждет ребенка. На вопрос журналистов о том, можно ли ее поздравлять, Тодоренко ответила утвердительно.
По данным источника, Тодоренко уже несколько месяцев наблюдается в госпитале подмосковной клинике Лапино, где проходят осмотры и рожают такие звезды российского шоу-бизнеса, как Ксения Собчак, Елена Темникова, Юлия Ковальчук и другие.
Я так долго об этом мечтала! И теперь дождалась 😊 @prtshow #29июня #пятница #ПятницаСРегиной Стиль — @irushairusha Mua&hair — @yanabuzychkina Платье — @misensceneofficial #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍
Публикация отregina todorenko (@reginatodorenko) 8 Июн 2018 в 9:41 PDT
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